La ciotola di Biden, le scarpe pitonate, i gioielli e lo skateboard: tutti i regali alla premier Giorgia Meloni

La lista dei doni chiusi in una stanza a Palazzo Chigi. Dai cappelli da alpino al foulard grigio di Rama. Fino ai vasi e alle mattonelle

Una ciotola firmata Joe Biden e un paio di scarpe pitonate che farebbero invidia a Daniela Santanché. I regali dichiarati dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni si trovano tutti in una sola stanza al terzo piano di Palazzo Chigi. Lei non può portarli a casa se superano i 300 euro di valore. Ma possono finire in beneficenza. Il Foglio oggi racconta i doni istituzionali alla premier nei suoi anni di governo. E nell’elenco c’è un po’ di tutto: i cappelli da alpino e bersagliere, il foulard grigio di Edi Rama il giorno del compleanno lo scorso 15 gennaio. Ma anche vasi alti, vasi bassi e preziose mattonelle.

Tutti i regali della presidente

E ancora: statuette a forma di cammello dalla Libia, un set di tappeti, due bracciali in metallo, quattro quadri e un piattino in metallo. Seguiti da gioielli, una collana, un altro bracciale, un anello, orecchini, ancora un quadro e una targa. Il primo ministro uscente della Romania Marcel Ciolacu ha donato una tipica camicia di lino. Peter Pellegrini, presidente della Slovacchia, ha portato una parure con una spilla, orecchini, anello e porta gioielli. E una catenina di diamanti, oro e citrino è arrivata dal presidente dell’Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev nel gennaio 2023. Accompagnata da un mazzo di fiori. Poi c’è Volodymyr Zelensky. Che le ha regalato un iPad. Il dittatore egiziano Al Sisi si è invece dedicato ai quadri.

La stanza di Giorgia

La stanza di Palazzo Chigi comprende anche acquarelli dalla Moldavia e una bambolina made in Puglia, catalogata come “dono della regione”. E ancora: da Viktor Orbán è arrivato un set di porcellane pregiate con servizio caffè Herend, celeberrimo marchio storico ungherese usato anche dalla Regina Vittoria. E la statuetta di Javier Milei, di viola vestito, con motosega guizzante. E poi, c’è “Meloni”: la coppia Giorgia-Narendra Modi (primo ministro indiano). Per il G20 di Bali Meloni ha ricevuto anche il vestito tipico del Kerala. Il presidente pakistano Sharif si è presentato con una confezione di riso, il re del Bahrein Hamad bin Isa Al Khalifa ha pensato a un vaso di fiori, con uno scrittoio contenente una valigetta rossa con cofanetto e cintura con oro e perle. Infine, uno skateboard made in Montesilvano.