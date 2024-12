Stellantis, Calenda asfalta il capo delle risorse umane: «Lei sa di quanto è caduta la produzione Maserati?» – Il video

Il dibattito tra i due a Omnibus. Le non risposte del manager. Il senatore di Azione: «Doveva diventare la nuova Porche oggi produce un ottavo di quello che produceva. Forse il problema non sono gli operai che sono anziani, forse il problema è il management».

Circola sui social il dibattito avvenuto tra il capo delle risorse umane del Gruppo Stellantis Giuseppe Manca e Carlo Calenda, senatore di Azione, entrambi ospiti di Omnibus, su La7. Il manager del gruppo automobilistico ha ammesso che l’azienda ha fatto un errore ad inviare anche agli operai del gruppo (anche in cassa integrazione) una mail di scontistica per acquistare le Maserati. Il segretario di Azione incalza: «Sulla lettera avete fatto una cazzata». E aggiunge, chiedendo al dirigente del marchio del Tridente, oggi di proprietà di Stellantis: «Lei sa di quanto è scesa la produzione Maserati?». Una risposta a cui Manca sembra non saper rispondere. Di recente Stellantis ha chiuso tutti i contratti con Trasnova, mandando a casa 97 lavoratori. Il tutto dopo che la holding di automotive ha salutato l’ad Carlos Tavares con le sue dimissioni. Il tema è delicato, Calenda non si trattiene: «Maserati nell’ultimo anno ha perso il 70. Doveva diventare la nuova Porche oggi produce un ottavo di quello che produceva. Forse il problema non sono gli operai che sono anziani, forse il problema è il management. se lei non conosce i numeri della sua casa di produzione c’è un problema».