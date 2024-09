Stellantis e le Maserati da 180 mila euro in offerta agli operai (anche in cassa integrazione)

Stellantis offre Maserati a prezzi scontati ai suoi dipendenti. Anche a quelli in cassa integrazione. E la proposta arrivata via mail fa scoppiare la polemica: «Caro/a collega, siamo lieti di annunciarti che dal mese di settembre avrai la possibilità di acquistare una nuova vettura Maserati a condizioni dedicate a te, ai tuoi familiari e ai tuoi amici. La nostra straordinaria gamma ti aspetta!». L’iniziativa commerciale riguarda tre modelli: il Grecale prodotto a Cassino, GranTurismo e GranCabrio che nascono a Mirafiori. I modelli costano dagli 80 ai 180 mila euro. E l’idea fa scoppiare la polemica politica.

Carlo Calenda sostiene che la proposta «rappresenta non solo un insulto ma anche la dimostrazione che è un’azienda allo sbando e che Maserati versa in condizioni pietose». Il leader di Azione chiede alla premier Meloni di convocare Elkann e Tavares a Palazzo Chigi. Chiara Appendino su Facebook scrive: «Dobbiamo invertire presto la rotta o ci troveremo davanti a uno squarcio sociale ormai irreparabile». E l’ex sindaca di Torino propone «di adottare la regola Olivetti per cui un top manager non possa guadagnare più di 10 volte quanto guadagna un suo dipendente». La Fiom invece fa notare «l’urgenza di trovare reali soluzioni con l’azienda e il governo alla Presidenza del Consiglio», mentre Roberto Ravello, vice-capogruppo di FdI in Piemonte, dice che «preoccupa il pressappochismo dell’azienda in questa fase delicata».

La replica di Stellantis

Stellantis replica dicendo di essere «sconcertata per il sentimento di ostilità nei confronti del n gruppo, che danneggia prima di tutto le persone, orgogliose di costruire auto che rappresentano l’eccellenza italiana nel mondo. Sono stati gli stessi dipendenti Maserati, infatti, a chiedere in più occasioni, anche in gruppi di lavoro sconti speciali per amici o parenti che si erano rivolti a loro per una vettura. L’iniziativa è stata poi estesa all’interno del gruppo. Già oggi Maserati offre ai dipendenti la possibilità di utilizzare le auto del Tridente in occasioni speciali, come i matrimoni, e sta sviluppando un programma per estendere la possibilità di avere vetture Maserati in prova anche in altre occasioni».

