L’Iran: «Il caso Cecilia Sala è oggetto di un’inchiesta. Abedini è ostaggio di un’accusa infondata»

Il portavoce del ministero degli Esteri Baghaei: «La comunicazione degli ultimi sviluppi e i dettagli riguardo al caso spetta al portavoce della magistratura»

Il caso Cecilia Sala è un oggetto d’inchiesta per l’Iran. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, nel suo aggiornamento settimanale, ripreso dall’agenzia di stampa Tasnim. La giornalista, ha spiegato Baghaei, è stata arrestata lo scorso 19 dicembre a Teheran per «violazione delle leggi della Repubblica Islamica, come afferma il comunicato del dipartimento dei media stranieri del ministero della Cultura e dell’Orientamento Islamico». Il portavoce ha ricordato che «la comunicazione degli ultimi sviluppi e i dettagli riguardo al caso spetta al portavoce della magistratura». Sulla detenzione di Mohammed Abdedini Najafabadi in Italia, Baghaei ha detto: «Consideriamo questa una forma di presa di ostaggio nei confronti dei cittadini iraniani. La loro accusa è infondata. La nostra richiesta è che le relazioni con l’Iran non vengano influenzate dalle volontà di terzi. Abbiamo seguito la questione fin dall’inizio».