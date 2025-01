Cecilia Sala è libera! L’annuncio di Palazzo Chigi: «È decollato pochi minuti fa il suo aereo da Teheran»

La svolta in una nota del governo. La chiamata preventiva della premier ai genitori. Papà Renato: «Confidavo nella forza di Cecilia»

Cecilia Sala, la giornalista detenuta in Iran dal 19 dicembre, ritorna in Italia. «È decollato pochi minuti fa, da Teheran, l’aereo che riporta a casa la giornalista Cecilia Sala. Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Cecilia, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi. Il Presidente ha informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata avvenuta pochi minuti fa», recita la nota del governo. «Sono orgoglioso di lei», ha dichiarato all’ANSA Renato Sala, subito dopo aver appreso che la figlia Cecilia sta tornando in Italia. «Ho pianto soltanto tre volte nella mia vita. Credo che il governo del nostro Paese abbia fatto un lavoro eccezionale. Se mi sente la voce rotta, non vedevo l’orizzonte, è stato un lavoro di coordinamento straordinario. Confidavo nella forza di Cecilia».

Le reazioni

Tra i primi a complimentarsi per la liberazione è il ministro degli Esteri Antonio Tajani che dichiara su X: «Diplomazia e lavoro di squadra: Cecilia Sala sta tornando a casa!». «Abbiamo il cuore e il morale alle stelle», ha dichiarato all’Adnkronos Carlo Nordio, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. «È la bella notizia che aspettavamo da giorni. Grazie a tutte e tutti coloro che si sono adoperati per questo importante risultato. Donna, Vita, Libertà», ha dichiarato la deputata PD e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo Laura Boldrini. «Immenso lavoro di Giorgia Meloni in primis e di tutta la squadra dell’Italia: Tajani, Mantovano, Palazzo Chigi, la Farnesina, i nostri servizi di sicurezza e chiunque potesse essere di aiuto. Bentornata a casa», ha invece dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto. Sala “liberata, è in viaggio per l’Italia, bentornata!”, ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

«Una bella notizia dopo giorni di tensioni. Cecilia Sala torna finalmente a casa e potrà riabbracciare i suoi familiari. Un plauso a tutta la nostra filiera: dal Governo, alla diplomazia, ai servizi che hanno reso possibile questo risultato», ha commentato il leader M5S Giuseppe Conte. Complimenti similari arrivano anche dalla segretaria del Pd Elly Schlein: «Saperla presto in Italia ci riempie di gioia. Un ringraziamento al governo, al corpo diplomatico, ai servizi e a chi ha lavorato incessantemente in questi 20 giorni di apprensione e angoscia per questo risultato. Ti aspettiamo, Cecilia!». «Oggi è giorno di festa per tutta l’Italia e noi diciamo grazie a tutte le istituzioni, a cominciare dal signor Presidente della Repubblica che ha ricordato Cecilia Sala nel suo messaggio dell’ultimo dell’anno, a cominciare dalla Presidente del Consiglio dei ministri, a cominciare dai ministri che si sono occupati della vicenda, a cominciare dalle autorità dell’intelligence», ha dichiarato il senatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi intervenendo in Aula in Senato in merito alla liberazione.

«Posso solo esprimere la nostra felicità assoluta, è una gioia indescrivibile. Complimenti a tutti coloro che si sono occupati della sua liberazione e agli organi di informazione che hanno mostrato senso di responsabilità, forse anche in maniera superiore rispetto alle aspettative», ha dichiarato all’Ansa il direttore del Foglio Claudio Cerasa commenta a caldo la liberazione. Sala collabora con il quotidiano. «Non sappiamo ancora gli orari del ritorno – spiega Cerasa -, ma l’aspettiamo a braccia aperte e siamo molto felici di poterla abbracciare».

(in aggiornamento)