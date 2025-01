Vertice a palazzo Chigi con Nordio, ipotesi scarcerazione di Abedini ma il ministro smentisce

L'ingegnere iraniano è bloccato in Italia dallo scorso 16 dicembre su richiesta degli Stati Uniti. L'accelerazione del suo caso dopo la liberazione di Cecilia Sala

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è arrivato a Palazzo Chigi nella mattinata di oggi. Secondo le prime ipotesi, accreditate da Ansa, avrebbe dovuto discutere il caso di Mohammad Abedini, l’iraniano arrestato a Milano due giorni prima dell’arresto della reporter Cecilia Sala, su richiesta degli Stati uniti, e che sarebbe accreditato come l’oggetto dello scambio per ottenere la liberazione della giornalista, avvenuta questa mattina. A stretto giro, però, il ministro ha smentito questa ricostruzione, firmando una nota in cui si legge che il ministero «smentisce categoricamente la notizia, riportata dall’Ansa, secondo la quale si troverebbe a Palazzo Chigi per discutere del caso Abedini. Nell’incontro con le forze di maggioranza – si legge nella nota – si è discusso della riforma costituzionale della separazione delle carriere e in merito ai problemi legati all’applicativo app Giustizia». Lasciando palazzo Chigi, Nordio ha aggiunto: «L’incontro di Palazzo Chigi è stato determinato dal fatto che questa mattina sono stati presentati degli emendamenti da parte di una forza della maggioranza alla legge costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. La discussione inizierà alle 16.30 e noi abbiamo dovuto, in un certo senso, ricomporre questa dialettica interna perché il provvedimento deve essere blindato».

Cosa succederà ad Abedini

La corte d’appello di Milano deve decidere sulla sua estradizione il prossimo 15 gennaio, ma il ministro Nordio può decidere di respingere la richiesta e liberare l’ingegnere in qualsiasi momento.