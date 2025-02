Si arrampica sul palco di Sanremo, nessuno lo ferma: l’ultima bravata del climber Dedelate che imbarazza la Rai – Il video

Il giovane urban climber si era già fatto notare per aver scalato il Duomo di Milano. Anche in quel caso senza alcun intervento della sicurezza. Il caso all'Ariston

«Nessuna sicurezza» è lo stringato commento che l’urban climber Dedelate pubblica nel suo ultimo post su Instagram. La ragione è spiegata dalle immagini: passato indenne di fronte alle camionette della polizia, il giovane influencer si è intrufolato nei bagni del teatro Ariston, dove si è concesso una cena clandestina a base di pane e salame, prima di arrampicarsi sulle impalcature che sovrastano il palco. Da lì, ha mostrato ai suoi oltre 250 mila follower alcune delle esibizioni degli artisti in gara nella 75esima edizione del Festival di Sanremo da una prospettiva particolare. E i fan, a giudicare dal tenore dei commenti, hanno apprezzato molto. «Quest’uomo è incredibile»; «perché pagare il biglietto se puoi andare sul tetto?». «Incredibileeeee ma la polizia non serve a niente»; «easy win»; «Goat» sono alcuni dei complimenti. Quella di Sanremo è solo l’ultima delle imprese di Dedelate. Come mostra il suo profilo Instagram, il ragazzo ha all’attivo numerose scalate urbane, tra cui quella alla Madonnina del Duomo di Milano.

