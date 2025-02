Sanremo 2025, Panariello avvistato in zona Ariston ma Conti nega: «In hotel a fare da babysitter a mio figlio»

Il conduttore ha negato la partecipazione dell'amico e di Leonardo Pieraccioni, ma aumentano i rumor sulla possibile partecipazione dei due

«Pieraccioni è rimasto a Firenze, Panariello rimarrà in hotel a fare il babysitter a mio figlio. Gli amici fanno anche questo» i fedeli amici di Carlo Conti sono stati avvistati a Sanremo ma il conduttore in conferenza stampa nega che i due parteciperanno alla finale del Festival. C’è anche da dire che quando la domanda è stata posta Conti, sorriso sornione sul viso, ha esitato un po’ e poi ha aggiunto: «Abbiamo stabilito che sarebbe stata una scelta troppo scontata». C’è da fidarsi? Poco. D’altra parte già durante questo Festival Conti ha dimostrato di essere piuttosto geloso dei suoi ospiti a sorpresa, Gianmarco Tamberi era stato avvistato in città durante la mattina e in conferenza stampa, a domanda diretta, ha negato tutto categoricamente. Poi Tamberi, come sappiamo, è salito sul palco con Jovanotti.

