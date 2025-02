Codacons denuncia Tony Effe per la collana a Sanremo. Le accuse e i nuovi sospetti della Rai: «Lo ha rifatto»

Non si placa la polemica sul gioiello indossato dal rapper al Dopofestival e nella green room di Rai Radio 2. Viale Mazzini: «Non ha rispettato gli accordi»

Non si placano le polemiche sulla collana esibita da Tony Effe al Festival di Sanremo. L’associazione dei consumatori Codacons ha annunciato che presenterà un esposto contro il rapper per pubblicità occulta, come già fatto lo scorso anno per le sneakers indossate da John Travolta e due anni fa con la diretta Instagram di Chiara Ferragni dal palco.

La polemica sulla collana

La polemica su Tony Effe inizia durante la terza serata del Festival, quando al rapper viene ordinato di togliersi una collana di Tiffany da 70mila euro poco prima di salire sul palco. Questo divieto manda su tutte le furie Tony Effe, che accetta malvolentieri l’ordine ma esibisce comunque il gioiello nei giorni successivi al Dopofestival e nella green room di Radio2. La sera successiva, il rapper romano si presenta sul palco dell’Ariston con una collana-foulard (dello stesso marchio) e scherza con Carlo Conti: «Se mi tolgono i gioielli anche stasera canti tu».

Il chiarimento della Rai

Sul palco dell’Ariston, insomma, Tony Effe non ha mai indossato la collana incriminata, vietata perché il brand è troppo riconoscibile. Il problema è che l’artista l’ha esibita comunque nel Dopofestival e in altri appuntamenti. «Sta derogando agli accordi presi», ha detto Claudio Fasulo, vicedirettore Intrattenimento Prime Time della Rai. Gli artisti, spiega il dirigente, «firmano un accordo con la Rai che prevede il divieto di pubblicità occulta sia con i marchi sia con oggetti riconducibili ai marchi. La Rai ha una concessionaria che vende la pubblicità, la pubblicità occulta è una violazione delle regole della pubblicità. Ci sono accordi». E lo stesso discorso, aggiunge il dirigente Rai Marcello Ciannamea, vale anche per i social media: «Nessuno può postare sui social marchi associati al festival», precisa in conferenza stampa.

La risposta di Tony Effe

Oggi, sabato 15 febbraio, Tony Effe si è presentato in sala stampa con diverse collane e una maglia di Topo Gigio, regalatagli da Lucio Corsi. «Mi sto divertendo molto, ovviamente è stressante per gli orari, però lo trovo molto divertente», ha detto il rapper. E per quanto riguarda l’esposto del Codacons per pubblicità occulta? «Risponderanno i miei avvocati», si è limitato a rispondere Tony Effe.

Foto copertina: ANSA/Fabio Frustaci | Tony Effe in conferenza stampa a Sanremo, 15 febbraio 2025