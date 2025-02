«Morgan, va’ scazz li rizz cu u cul». La risposta di Serena Brancale all’artista che ha fatto a pezzi le canzoni di Sanremo – Il video

La replica dell'artista barese che spiazza perfino Enrico Lucci: «Traduci e ci sentiamo quando hai la traduzione sotto mano»

Cosa direbbe a Morgan che ha criticato i brani presenti in questa edizione del Festival di Sanremo? «Io dico “Morgan, va’ scazz li rizz cu u cul”. Morgan traduci e ci sentiamo quando hai la traduzione sotto mano». Questa la risposta, che sta diventando virale sui social, dell’artista Serena Brancale, in gara all’Ariston con il brano “Anema e core“. Lei, barese, cresciuta nel conservatorio di L’Aquila, dove si diploma in canto jazz, replica in questo modo all’ex frontman dei Bluvertigo, che aveva dichiarato: «Sanremo: mi fa davvero schifo, insopportabili i cantanti, zero originalità, zero ironia e zero autenticità. Le canzoni? Una più orrenda dell’altra, mia figlia in confronto è Stockhausen». Parole forti utilizzati da Enrico Lucci per provocare gli artisti. E Brancale, in perfetto barese, non si è tirata indietro. Anzi, stupisce l’ex iena. Suggerendo, in dialetto pugliese, una mossa “scomoda”: «Vai a schiacciare i ricci col culo». Chissà se Morgan vorrà replicare.

“Morgan, va’ cazz li rizz cu u cul”



SERENA BRANCALE TI AMO#Sanremo2025 pic.twitter.com/eSLsCBHq7T — Cinguetterai  (@Cinguetterai) February 15, 2025

