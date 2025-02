Sanremo 2025, tutti i brani del Festival in 2 minuti per prepararsi alla finale – Il video

Quella del 2025 potrebbe essere la finale più imprevedibile degli ultimi anni. Ecco un piccolo aiuto per arrivare preparati

29 canzoni sono tante, tantissime. Le abbiamo riassunte in due minuti, cogliendo i momenti topici dei pezzi. Conti ha dato grande spazio al pop, ma alla fine il cantautorato si è preso la scena grazie ai brani di Brunori SaS e Lucio Corsi, tra i più apprezzati da pubblico e critica. Look, mood musicale, presenza scenica, due minuti vi aiuteranno ad arrivare preparati stasera per la finale più imprevedibile degli ultimi anni. Simone Cristicchi, amato e scaricato dal pubblico in 24 ore, Fedez, il più chiacchierato del pre festival anche se per fatti extramusicali (ma fa davvero differenza?). E poi chiaramente Giorgia, l’”usato sicuro”, mentre Olly forse ha perso qualche punto con la serata dei duetti e un’esibizione non troppo a fuoco, ma resta uno degli artisti più in hype del cast. Attenzione ai Coma_Cose, con il tormentone più efficace della playlist di Sanremo 2025 e poi Achille Lauro, armato della sua migliore canzone.

Lo speciale Sanremo 2025

I testi delle canzoni

ACHILLE LAURO – Incoscienti giovani | BRESH – La tana del granchio | BRUNORI SAS – L’albero delle noci | CLARA – Febbre | COMA_COSE – Cuoricini | ELODIE – Dimenticarsi alle sette | FEDEZ – Battito | FRANCESCA MICHIELIN – Fango in paradiso | FRANCESCO GABBANI – Viva la vita | GAIA – Chiamo io, chiami tu | GIORGIA – La cura per me | IRAMA – Lentamente | JOAN THIELE – Eco | LUCIO CORSI – Volevo essere un duro | MARCELLA BELLA – Pelle diamante | MASSIMO RANIERI – Tra le mani un cuore | MODÀ – Non ti dimentico | NOEMI – Se t’innamori muori | OLLY – Balorda nostalgia | RKOMI – Il ritmo delle cose | ROCCO HUNT – Mille vote ancora | ROSE VILLAIN – Fuorilegge | SARAH TOSCANO – Amarcord | SERENA BRANCALE – Anema e core | SHABLO feat. GUÈ, JOSHUA e TORMENTO – La mia parola | SIMONE CRISTICCHI – Quando sarai piccola | THE KOLORS – Tu con chi fai l’amore | TONY EFFE – Damme ‘na mano | WILLIE PEYOTE – Grazie ma no grazie