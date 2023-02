Sanremo 2023, il ritorno sul palco dei Coma Cose: «Raccontiamo in musica la nostra crisi. Sarà come una terapia di coppia» – L’intervista

Coppia nella vita e nella musica. Dopo l’esordio del 2021 che li ha visti conquistare pubblico e critica con il brano Fiamme Negli Occhi, i Coma Cose – composti da California e Fausto Lama – tornano a Sanremo 2023. Sul palco interpreteranno L’addio, un racconto intimo che li riguarda in prima persona: quello di una crisi e un distacco relazionale che c’è stato tra i due. «La produzione è abbastanza sussurrata, non è un brano urlato o over prodotto. Vogliamo che arrivi la semplicità del testo e proteggere le fragilità che racconta», spiegano a Open i Coma Cose. La canzone mette in scena un allontanamento, ma il titolo non deve trarre in inganno, precisa il duo. «È in realtà una grande promessa d’amore, un ipotizzare la propria vita senza quella dell’altro. Poi ci si guarda indietro e si riesce a vedere quello che si è costruito insieme», racconta California sottolineando come «spesso oggi ci si lascia un po’ troppo facilmente, anche se a volte si hanno di fronte altre possibilità».

«”L’addio” parla a chi sta lottando per un sentimento»

L’addio è una canzone che il duo definisce in prima battuta e con tono ironico una «terapia di coppia». Questo perché «le canzoni – spiega Fausto – hanno un valore sociale importante, parlano di sentimenti e si ricollegano alle nostre emozioni più radicate e ataviche. L’addio è una di quelle canzoni che butti fuori anche perché alcune cose non riesci più a tenerle dentro». Ma – puntualizza – «poi le questioni vanno affrontate anche in modo più profondo». L’obiettivo, spiegano gli artisti è permettere «che i nostri dubbi e le nostre fragilità possano parlare a chi lotta e resiste per un sentimento, per un rapporto. Qualunque esso sia». È la seconda volta che i Coma Cose partecipano a Sanremo. Due anni fa, di fronte alla platea vuota per la pandemia, avevano interpretato Fiamme negli occhi. Oggi ritornano, ma questa volta con il pubblico. A poche ore dall’inizio del Festival si definiscono «euforici e in trepidante attesa». E aggiungono: «Siamo anche contenti di esibirci nella prima serata e abbastanza presto, rispetto all’edizione passata. Non vediamo l’ora di cantare. Fatta la prima, le altre sono in discesa».

Da Guccini ai Baustelle: i punti di riferimento del duo

Intimi, delicati e al tempo stesso dirompenti, i Coma Cose si sono formati nel 2016 e da sempre propongono una musica che mischia vissuto e gusto sonoro urbano a una poetica cantautorale. I loro riferimenti musicali sono, infatti, molto ampi. Da Guccini, Lucio Dalla a Battisti. Ma anche i Velvet Underground e i Baustelle. Sono solo alcuni dei riferimenti musicali di Fausto e California. «Noi siamo affascinati dagli artisti che – raccontano – hanno un repertorio molto diverso, che poi è quello che cerchiamo di fare anche noi. Non abbiamo un genere di riferimento, ma ci piace giocare e sperimentare con i generi». E a proposito di giochi, ci tengono infine a dire che in questo Sanremo parteciperanno attivamente alla loro squadra nel FantaSanremo: «Siamo i nostri capitani. I ragazzi che gestiscono il gioco hanno fatto fare una squadra a tutti i concorrenti. Nella nostra ci sono Colapesce e Di Martino, Grignani, Rosa chemical, e Paola e chiara».

