Sanremo, il testo della canzone “Uomo che cade” di Tredici Pietro

Il brano in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo

Alzi la mano chi, quando martedì lo ha visto sul palco dell’Ariston, non ha pensato: “Ma quanto assomiglia a suo padre!”. Sì, perché Tredici Pietro è identico a Gianni Morandi, non solo nei lineamenti ma anche nel modo di muoversi. Questa sera, giovedì 26 febbraio, Pietro Morandi torna a canta la sua canzone.

Estratto del testo di «Uomo che cade» di Tredici Pietro

«Chiudimi la porta in faccia

Se rivedermi piangere un po’ ti rilassa

Dimmi che hai troppe cose da dire,

cose da fare, fogli bruciare

Per rimanere fermo a guardare

Un uomo che cade, l’uomo che cade

E faccio un’altra figuraccia

Come un bambino scivolato in una piazza

A volte siamo bravi a sparire per non rischiare di farci male

se guardi su c’è un uomo che cade, l’uomo che cade, un altro che cade»

Testo: Pietro Morandi (Tredici Pietro), Antonino Di Martino

Musica: Antonino Di Martino, Marco Spaggiari

