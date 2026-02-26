Sanremo, il testo della canzone “Uomo che cade” di Tredici Pietro
Alzi la mano chi, quando martedì lo ha visto sul palco dell’Ariston, non ha pensato: “Ma quanto assomiglia a suo padre!”. Sì, perché Tredici Pietro è identico a Gianni Morandi, non solo nei lineamenti ma anche nel modo di muoversi. Questa sera, giovedì 26 febbraio, Pietro Morandi torna a canta la sua canzone.
Estratto del testo di «Uomo che cade» di Tredici Pietro
«Chiudimi la porta in faccia
Se rivedermi piangere un po’ ti rilassa
Dimmi che hai troppe cose da dire,
cose da fare, fogli bruciare
Per rimanere fermo a guardare
Un uomo che cade, l’uomo che cade
E faccio un’altra figuraccia
Come un bambino scivolato in una piazza
A volte siamo bravi a sparire per non rischiare di farci male
se guardi su c’è un uomo che cade, l’uomo che cade, un altro che cade»
Testo: Pietro Morandi (Tredici Pietro), Antonino Di Martino
Musica: Antonino Di Martino, Marco Spaggiari