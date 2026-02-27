Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
Sanremo 2026, la classifica provvisoria della terza serata: Sal Da Vinci, Arisa, Sayf, Luchè e Serena Brancale – Il video

27 Febbraio 2026 - 01:14 Alba Romano
sal da vinci sanremo 2026
sal da vinci sanremo 2026
I primi cinque artisti, in ordine sparso, secondo il Televoto e la giuria delle radio

È calato il sipario anche sulla terza serata del Festival di Sanremo. Stasera, giovedì 26 febbraio, sono saliti sul palco dell’Ariston i 15 artisti in gara che non si sono esibiti nella serata di ieri. Carlo Conti ha guidato lo show insieme alle co-conduttrici Laura Pausini e Irina Shayk, affiancato dal comico Ubaldo Pantani, che ha proposto una parodia di Lapo Elkann. A fine puntata, Conti ha reso noti i cinque artisti più apprezzati della serata, annunciati in ordine casuale e non secondo una classifica definitiva, sulla base dei voti del Televoto e della Giuria delle Radio. Ecco la classifica provvisoria della terza serata:

