Elettra Lamborghini, l’incubo dei festini non finisce: scappa a Montecarlo per dormire, ma la musica la sveglia anche lì – Il video

«Ma come si permettono?», dice la cantante in un filmato diffuso sui social

Anche lontano da Sanremo, a Elettra Lamborghini non è concesso un sonno sereno. La cantante sta facendo parlare di sé in questi giorni scorsi per aver denunciato il disturbo dei festini durante il festival. Sperando in un po’ di pace, oggi ha deciso di spostarsi a Montecarlo. «Stasera vi frego… sto andando a Montecarlo a dormire… Tiè», aveva annunciato nel pomeriggio sui social. Ma anche qui, la tranquillità è durata poche ore. Elettra Lamborghini ha, infatti, aggiornato i follower con un nuovo video da Montecarlo. «Non potete capire… mi sono messa a letto con il mio maschione e c’è un focolaio anche a Montecarlo, ma come si permettono???», afferma la cantante. Nel filmato si sente della musica provenire dall’esterno, probabilmente da una discoteca.

I «festini bilaterali» denunciati da Elettra Lamborghini

Il fenomeno dei «festini bilaterali» a Sanremo, come li ha definiti la cantante, è ormai diventato virale sui social, tanto che il caso aveva già richiamato l’attenzione anche delle istituzioni. «Oltre a Lamborghini non mi pare che ci siano stati altri che si sono lamentati, direi che è tutto sotto controllo», ha dichiarato, nel pomeriggio, il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, intervenendo a Rai Radio1 durante Un Giorno da Pecora. Sembra, però, che la pace per Elettra sia ancora un miraggio. Neanche a Montecarlo, lontano dall’Ariston, i festini la lasciano riposare.

