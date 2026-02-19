Ultime notizie Festival di SanremoGiorgia MeloniOlimpiadi 2026ReferendumTrapianti
Petrecca dimesso, Crozza diventa Cazzullo e ripercorre gli «sfondoni olimpici» della telecronaca in «Una ca**ata particolare» – Il video

19 Febbraio 2026 - 15:55 Ugo Milano
L'imitazione del comico dopo l'addio del direttore di RaiSport

Le dimissioni di Paolo Petrecca da RaiSport, rimesse proprio oggi 19 febbraio 2026, diventano materiale per la satira tagliente di Maurizio Crozza. Il comico ha vestito i panni di Aldo Cazzullo mettendo in scena una puntata speciale del format del giornalista, ribattezzandolo «Una ca**ata particolare» anziché «Una giornata particolare». Nel monologo, il finto Cazzullo ripercorre quello che definisce il giorno degli «sfondoni olimpici mai sentiti dall’invenzione del microfono». Il riferimento è alla telecronaca della cerimonia inaugurale di San Siro, finita nel mirino per una serie di scivoloni epici, dallo scambio di persone (la figlia di Mattarella scambiata per la presidente del Cio) alle confusioni tra star internazionali e attrici italiane. «Era il 6 febbraio 2026 quando Petrecca inizia a inanellare una serie di gaffe… la mamma di Ghali non è ancora convinta che il figlio abbia partecipato», dice Crozza. La puntata andrà in onda venerdì 6 marzo.

Le dimissioni

Intanto, Petrecca ora ha salutato la redazione con un post sibillino su Instagram citando il Vangelo di Matteo: «Uno di voi mi tradirà», un riferimento al clima di forte tensione interna che ha portato gran parte della redazione a sfiduciarlo. Con l’uscita di Petrecca, la guida della testata passerà in via transitoria a Marco Lollobrigida.

