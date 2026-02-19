Olimpiadi, oggi 7 medaglie da assegnare – Il programma del 19 febbraio

Debutta lo scialpinismo. FInali per l'hockey su ghiaccio maschile e femminile. In serata il pattinaggio artistico femminile

Sette medaglie d’oro da assegnare e il debutto dello scialpinismo: il programma del 19 febbraio delle Olimpiadi 2026 Milano-Cortina è ricco di appuntamenti da non perdere. Per la disciplina dello scialpinismo arriveranno le prime medaglie con le Sprint maschili e femminili. In mattinata si decidono anche la gara di freestyle e la combinata nordica. Ma è anche il giorno dell’hockey su ghiaccio femminile: nel pomeriggio si decide a chi andrà il bronzo, in serata la battaglia per l’oro. Sempre la sera si gareggia per il pattinaggio artistico femminile.

Il programma delle Olimpiadi 2026

Questo è il programma di oggi: