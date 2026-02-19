Ultime notizie Festival di SanremoGiorgia MeloniOlimpiadi 2026ReferendumTrapianti
Olimpiadi, oggi 7 medaglie da assegnare – Il programma del 19 febbraio

19 Febbraio 2026 - 04:35 Alba Romano
Debutta lo scialpinismo. FInali per l'hockey su ghiaccio maschile e femminile. In serata il pattinaggio artistico femminile

Sette medaglie d’oro da assegnare e il debutto dello scialpinismo: il programma del 19 febbraio delle Olimpiadi 2026 Milano-Cortina è ricco di appuntamenti da non perdere. Per la disciplina dello scialpinismo arriveranno le prime medaglie con le Sprint maschili e femminili. In mattinata si decidono anche la gara di freestyle e la combinata nordica. Ma è anche il giorno dell’hockey su ghiaccio femminile: nel pomeriggio si decide a chi andrà il bronzo, in serata la battaglia per l’oro. Sempre la sera si gareggia per il pattinaggio artistico femminile.

Il programma delle Olimpiadi 2026

Questo è il programma di oggi:

  • 9.05 – Curling (a Cortina d’Ampezzo): Svezia-Rep. Ceca, Italia-Svizzera, Cina-Germania, Norvegia-Canada (Round robin torneo maschile);
  • 9.50 – Sci alpinismo (a Bormio): qualificazioni Sprint femminile;
  • 10 – Combinata nordica (a Predazzo): Team sprint maschile trampolino lungo (qualificazioni);
  • 10.30 – Sci alpinismo (a Bormio): qualificazioni Sprint maschile; Sci freestyle (a Livigno): Qualificazioni halfpipe maschile;
  • 11.30 – Sci freestyle (a Livigno): Finale Aerials maschile;
  • 12.55 – Sci alpinismo (a Bormio): semifinali Sprint femminile;
  • 13.25 – Sci alpinismo (a Bormio): semifinali Sprint maschile;
  • 13.55 – Sci alpinismo (a Bormio): finale Sprint femminile;
  • 14 – Combinata nordica (a Tesero): Team sprint maschile 2×7,5 km;
  • 14.05 – Curling (a Cortina d’Ampezzo): Svizzera-Usa, Canada-Corea del Sud, Giappone-Cina, Gran Bretagna-Italia (Round robin torneo femminile);
  • 14.15 – Sci alpinismo (a Bormio): finale Sprint maschile;
  • 14.40 – Hockey ghiaccio (a Milano Santagiulia): Svizzera-Svezia (Finale per il bronzo femminile);
  • 16.30 – Pattinaggio di velocità (a Rho Fiera): 1.500 metri maschili;
  • 19 – Pattinaggio di figura (ad Assago) : Individuale femminile (Programma libero);
  • 19.05 – Curling (a Cortina d’Ampezzo): semifinali torneo maschile;
  • 19.10 – Hockey ghiaccio (a Milano Santagiulia): Usa-Canada (Finale per l’oro femminile);
  • 19.30 – Sci freestyle (a Livigno): qualificazioni halfpipe femminile
