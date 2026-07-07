Nadia Mayer e l’operazione per il basalioma, a volto scoperto per la prima volta: «Guardate che bel livido viola». Come sta – Il video

L'agente immobiliare, storico volto di «Casa a Prima Vista» su Real Time, ha raccontato sui suoi social come sta vivendo le fasi dopo l'operazione. Perché si è dovuta operare e come sta adesso

Nadia Mayer ha deciso di raccontare ai follower la sua convalescenza dopo l’intervento chirurgico al naso legato a un basalioma. In un primo video del 5 luglio scorso sui social, si era mostrata per la prima volta ai suoi follower coperta da una mascherina. E ha spiegato perché ha preferito non mostrarsi: «In molti mi state chiedendo come sta andando la mia degenza post operatoria. Come potete vedere, sono bella viola nell’occhio però mi copro perché non mi pare carino farvi vedere».

Come sta Nadia Mayer: il racconto della convalescenza su Instagram

Solo ieri l’agente immobiliare ha sciolto gli induci, mostrandosi in una storia su Instagram a volto scopertoi. «Mi avete chiesto come sto ed eccomi qui. Mi faccio vedere tranquillamente tanto, guardate che bel livido viola che ho, anche il colore dell’occhio è un bel bordeaux», ha detto. Mayer ha poi raccontato l’esito della visita di controllo: «Ero andata per togliere i punti questa mattina e invece la dottoressa mi ha detto di tornare giovedì, farò il controllo finale, sarà tutto in salita. Un po’ di trucco e passa tutto». Nei giorni precedenti aveva anche spiegato di trascorrere la degenza a casa, tra piante e fiori, senza potersi esporre al sole.

Perché Nadia Mayer si è dovuta operare: cos’è il basalioma

L’intervento era stato annunciato da Mayer stessa pochi giorni prima, quando aveva rivelato la diagnosi: «Purtroppo a breve dovrò affrontare un intervento al naso. Ho una macchiolina che abbiamo scoperto essere un basalioma, io pensavo fosse un foruncolino». La conduttrice ne aveva approfittato per lanciare un appello alla prevenzione, soprattutto nei mesi di maggiore esposizione al sole: «Ne parlo per invitare a fare prevenzione, quando notate una macchia strana che rimane troppo tempo, fatevi controllare da un bravo dermatologo». Come spiega il sito di Humanitas, il basalioma è un tumore della pelle che prende il nome dalla somiglianza delle cellule tumorali con quelle dello strato basale dell’epidermide; tra i fattori di rischio ci sono la pelle chiara, gli occhi chiari, i capelli biondi o rossi e l’esposizione prolungata ai raggi UV, anche artificiali. È una forma a crescita lenta, che raramente si diffonde ad altri organi, con una prognosi generalmente favorevole: l’intervento chirurgico resta il trattamento di elezione e permette quasi sempre la rimozione completa.

Chi è Nadia Mayer: dagli inizi da modella al rapporto con il padre violento

In un’intervista al Corriere della Sera, Mayer aveva ripercorso un passato segnato da momenti difficili. Prima di diventare il volto di «Casa a Prima Vista», aveva lavorato come modella, un’esperienza che le aveva insegnato a diffidare delle scorciatoie: «O ti propongono scorciatoie, che io detesto, o ti trattano come se fossi incredibilmente stupida. La parola chiave della mia vita è verità». La conduttrice aveva poi parlato dell’infanzia accanto a un padre violento: «Beveva, era violento con mamma. Io ero piccola e non potevo gestire quelle emozioni, vedevo mia madre piangere e non potevo fare nulla». A salvarla, aveva raccontato, fu la madre, che decise di lasciare il marito e mandare i figli in collegio pur di allontanarli da quella situazione.