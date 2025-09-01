L’addio di Nadia Mayer: «Lascio tutto». Non solo Casa a prima vista, la svolta radicale dopo i problemi di salute – Il video

Dice di avere in mente un nuovo progetto una dei volti più popolari dello show di Real Time sulla compravendita di case. Ex modella e poi agente immobiliare, a 61 anni ha deciso di cambiare vita

Nadia Mayer non venderà più case, tanto in Tv per il programma Casa a prima vista, tanto nella sua vita lontano dalle telecamere. L’agente immobiliare ha annunciato con un video sui social di voler cambiare completamente strada professionale. Una scelta che definisce «molto sofferta» ma necessaria per esplorare nuovi progetti. «Lascio tutto!! Non è facile, lo so, ma ho bisogno di nuove idee e nuovi progetti», ha detto Mayer che ha spiazzato i tanti fan che l’hanno scoperta in Tv. Proprio a loro si è rivolta nel video «Sono qui oggi a confessarmi con voi, ho preso una decisione molto sofferta perché non è stato facile. Ho deciso di lasciare il mondo dell’immobiliare perché ho in mente un nuovo progetto, voglio sperimentare nuove cose».

La decisione dopo i problemi di salute

Lo show di Real Time ha trasformato Nadia Mayer, insieme ai colleghi Corrado Sassu e Blasco Pulieri, in personaggi molto popolari. Un trio colladutato che ha conquistato il pubblico, diventando un vero e proprio fenomeno televisivo. La decisione arriva dopo un periodo difficile per Mayer, che nei mesi scorsi ha affrontato problemi di salute a causa di una polmonite da legionella. Un’esperienza che, come aveva raccontato, le ha fatto «apprezzare di più le piccole cose, che di solito si danno per scontate». Forse proprio questa riflessione l’ha spinta verso il cambiamento.

La carriera di Nadia Mayer

Prima del successo televisivo, Nadia Mayer aveva costruito una solida carriera nel settore immobiliare. Per oltre dieci anni ha lavorato come consulente per la RE/MAX Collection Crystal, fino ad aprire nel 2023 la sua agenzia personale, Mayer Real Estate, con sede a Roma. Nel suo curriculum spicca anche un passato da modella. L’ormai ex agente non ha ancora svelato i dettagli della sua nuova avventura, limitandosi a chiedere ai fan: «Non mi mollate, state con me».