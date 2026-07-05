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Ultimo sbalordisce anche Giorgia Meloni: «Uno dei cantautori più talentuosi, concerto emozionante»

05 Luglio 2026 - 21:23 Alba Romano
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I complimenti della premier dopo il concerto da record del cantante romano
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«Roma ha vissuto ieri una serata straordinaria. Uno dei più talentuosi cantautori italiani ha fatto la storia della nostra musica e dello spettacolo dal vivo, in Italia e non solo, con un concerto emozionante che rimarrà nei cuori di tantissimi. Bravo Ultimo!». Sono le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, affidate ai social dopo il concerto da record del cantante romano. «Grazie davvero a tutti gli uomini e alle donne delle istituzioni , delle forze dell’ordine, del soccorso pubblico, della Protezione civile, del volontariato che hanno sostenuto la macchina organizzativa e hanno garantito che, anche questo grande evento, potesse avvenire in piena sicurezza», ha aggiunto la premier.

Il concerto da record di Ultimo

È stato il concerto a pagamento più grande mai organizzato nella storia della musica italiana, circa 250mila persone sono arrivate da ogni parte del Paese per celebrare Ultimo, nome d’arte di Niccolò Moriconi, che a 30 anni si è regalato uno spettacolo da record nella sua città. Per un evento di queste dimensioni, né una piazza né uno stadio sarebbero bastati. Per questo il cantante ha scelto la grande area di Tor Vergata, dove già da giorni migliaia di fan avevano allestito tende e accampamenti per conquistare i posti migliori sotto al palco. Gli altri spettatori sono arrivati nella serata del concerto, affrontando un lungo percorso a piedi, circa un’ora dai parcheggi e dalle stazioni della metropolitana, rimaste aperte per tutta la notte. Non sono però mancati i disagi, che diversi fan hanno segnalato e criticato sui social.

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