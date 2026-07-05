Navette fantasma, trasporti in tilt, disagi con i maxi schermi: la rabbia social dei fan di Ultimo dopo il concerto – I video

Il deflusso dei 250mila spettatori è stato più complicato del previsto. Il racconto dei presenti sui social

Dopo il concerto record di Ultimo a Tor Vergata, che ha richiamato circa 250mila spettatori, il rientro verso casa di molti fan è diventato una lunga notte di disagi. Al termine dello spettacolo, l’area è stata interessata da forti criticità nella gestione del deflusso, con trasporti pubblici congestionati, traffico paralizzato e lunghe attese che hanno alimentato proteste e segnalazioni sui social.

Navette fantasma, traffico in tilt, taxi alle stelle

Le maggiori difficoltà si sono registrate nei collegamenti da e per l’area dell’evento. Le stazioni della Metro C e il capolinea della Metro A ad Anagnina hanno dovuto fare i conti con un afflusso eccezionale di persone, mentre molti spettatori hanno denunciato ritardi e carenze nel servizio delle navette dedicate. Anche chi aveva scelto di lasciare la zona in auto o tramite taxi e servizi di trasporto privato è rimasto bloccato per ore nel traffico, con tempi di uscita molto lunghi e costi delle corse aumentati sensibilmente.

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«C’era gente che dormiva per terra, anche con bambini»

Le immagini e i racconti condivisi online, soprattutto su TikTok, mostrano migliaia di persone costrette a trascorrere la notte all’aperto in attesa della riapertura dei collegamenti. Marciapiedi, aree verdi e spazi vicini alle stazioni si sono riempiti di ragazzi, molti dei quali provenienti da fuori città, che hanno atteso fino alle prime ore del mattino per poter riprendere il viaggio. «Non c’erano metro, le navette non si sono viste, siamo stati a dormire sui marciapiedi fino alle 5:00 del mattino», ha raccontato una fan. «C’era gente che dormiva per terra, anche con bambini», ha aggiunto.

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I disagi con gli schermi

Diversi utenti social hanno lamentato anche problemi con gli schermi, in alcune aree del concerto sarebbero stati poco visibili e in altri malfunzionanti.

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Il sindaco: «Miglioreremo la logistica»

Sulle criticità emerse è intervenuto anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che ha riconosciuto la necessità di migliorare alcuni aspetti organizzativi. «Faremo tesoro delle segnalazioni ricevute e sappiamo che alcuni aspetti organizzativi e logistici devono e possono essere ulteriormente migliorati, a partire dalla gestione del deflusso del pubblico al termine dell’evento», ha dichiarato.