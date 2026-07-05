Carlo Verdone: «Quando ho conosciuto David Bowie abbiamo parlato d’arte, aveva una cultura immensa» – Il video

Ospite di un evento a Radicofani, l'attore e regista ha raccontato il suo incontro con il cantante

Ospite dell’evento “La Posta Letteraria” organizzato a Radicofani, nel cuore della Val d’Orcia, Carlo Verdone ha raccontato il suo incontro con uno dei suoi miti: David Bowie. È avvenuto dopo un concerto del cantante, a casa di Gianni Versace. Verdone e Bowie si sono trovati davanti alla collezione d’arte di Versace: «Mio padre era un esperto di futurismo, così abbiamo iniziato a parlare. Mi ha stupito scoprire la cultura immensa di Bowie, che mi confessò di amare Enrico Prampolini, di cui io avevo un’opera».