Verdone, Bebe Vio, Cortellesi, Mattarella incontra artisti e sportivi dello spettacolo del 2 giugno – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2026 In vista dello spettacolo per l'ottantesimo anniversario della Repubblica nella piazza del Quirinale, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha salutato gli artisti e gli sportivi che hanno preso parte alle celebrazioni. Tra i presenti ricevuti dal Capo dello Stato, volti noti del cinema e della cultura come Paola Cortellesi e Carlo Verdone, insieme a icone della musica e dello sport del calibro di Gianni Morandi e Bebe Vio. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev