Carlo Verdone e quel provino fatto a Sal Da Vinci, la parte nel suo film che in pochi ricordano: «Si presentò un ragazzetto…»

Carlo Verdone ha voluto fare i complimenti a Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì, con un post sui social che è anche un tuffo nel passato. Il regista romano ha raccontato di quando, nel 1985, durante i casting di Troppo forte, la commedia cult del 1986 con Alberto Sordi e Mario Brega, si presentò «un ragazzetto col papà. Venivano da Napoli, il padre Mario era un cantante e attore di sceneggiate». Serviva il ruolo del più giovane del gruppo, l’unico personaggio che non avrebbe preso in giro il protagonista: Sal, giovanissimo, gli sembrò subito «molto sveglio, molto educato e già con un atteggiamento da professionista».

Il messaggio di Verdone a Sal Da Vinci vincitore di Sanremo 2026

A distanza di quarant’anni da quel provino, Verdone ha chiuso il cerchio con una battuta che riprende il titolo del film: «Caro Sal Da Vinci, i miei complimenti e un abbraccio sincero. Oggi Troppo Forte sei tu». Anche lo scorso anno, il vincitore del Festival era passato per le mani di Verdone. Lucio Corsi infatti era stato coinvolto proprio dal regista per la serie Tv Vita da Carlo. E pare che questa cosa di certo non porti sfortuna.