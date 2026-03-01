Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
Sanremo 2026, vince Sal Da Vinci con «Per sempre sì» – La classifica finale del Festival

01 Marzo 2026 - 02:14 Ugo Milano
La posizione di tutti i 30 artisti in gara nella 76esima edizione. Secondo Sayf, terza Ditonellapiaga

Sal Da Vinci con Per sempre sì vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Secondo SayfTu mi piaci tanto, mentre il terzo posto va a DitonellapiagaChe fastidio!. Una finale tesissima che ha visto sfidarsi visioni musicali opposte, risolta dal voto incrociato di sala Stampa, Web, Radio e Televoto. A completare l’eccellenza della top 5 ci pensano Arisa e la sua Magica favola e Fedez & Masini con Male necessario. Lo scorso anno, nell’edizione 2025, vinse Olly.

La classifica:

  1. Sal Da Vinci, Per sempre sì
  2. Sayf, Tu mi piaci tanto
  3. Ditonellapiaga, Che fastidio!
  4. Arisa, Magica favola
  5. Fedez & Masini, Male necessario
  6. Nayt, Prima che
  7. 7 Fulminacci, Stupida sfortuna
  8. 8 Ermal Meta, Stella stellina
  9. 9 Serena Brancale, Qui con me
  10. 10 Tommaso Paradiso, I romantici
  11. 11 LDA & Aka 7even, Poesie clandestine
  12. 12 Luchè, Labirinto
  13. 13 Bambole di pezza, Resta con me
  14. 14 Levante, Sei tu
  15. 15 J-Ax, Italia starter pack
  16. 16 Tredici Pietro, Uomo che cade
  17. 17 Samurai Jay, Ossessione
  18. 18 Raf, Ora e per sempre
  19. 19 Malika Ayane, Animali notturni
  20. 20 Enrico Nigiotti, Ogni volta che non so volare
  21. 21 Maria Antonietta & Colombre, La felicità e basta
  22. 22 Michele Bravi, Prima o poi
  23. 23 Francesco Renga, Il meglio di me
  24. 24 Patty Pravo, Opera
  25. 25 Chiello, Ti penso sempre
  26. 26 Elettra Lamborghini, Voilà
  27. 27 Dargen D’Amico, Ai Ai
  28. 28 Leo Gassmann, Naturale
  29. 29 Mara Sattei, Le cose che non sai di me
  30. 30 Eddie Brock, Avvoltoi

Lo speciale su Sanremo 2026

