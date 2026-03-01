Sanremo 2026, vince Sal Da Vinci con «Per sempre sì» – La classifica finale del Festival
La posizione di tutti i 30 artisti in gara nella 76esima edizione. Secondo Sayf, terza Ditonellapiaga
Sal Da Vinci con Per sempre sì vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Secondo Sayf, Tu mi piaci tanto, mentre il terzo posto va a Ditonellapiaga, Che fastidio!. Una finale tesissima che ha visto sfidarsi visioni musicali opposte, risolta dal voto incrociato di sala Stampa, Web, Radio e Televoto. A completare l’eccellenza della top 5 ci pensano Arisa e la sua Magica favola e Fedez & Masini con Male necessario. Lo scorso anno, nell’edizione 2025, vinse Olly.
La classifica:
- Sal Da Vinci, Per sempre sì
- Sayf, Tu mi piaci tanto
- Ditonellapiaga, Che fastidio!
- Arisa, Magica favola
- Fedez & Masini, Male necessario
- Nayt, Prima che
- 7 Fulminacci, Stupida sfortuna
- 8 Ermal Meta, Stella stellina
- 9 Serena Brancale, Qui con me
- 10 Tommaso Paradiso, I romantici
- 11 LDA & Aka 7even, Poesie clandestine
- 12 Luchè, Labirinto
- 13 Bambole di pezza, Resta con me
- 14 Levante, Sei tu
- 15 J-Ax, Italia starter pack
- 16 Tredici Pietro, Uomo che cade
- 17 Samurai Jay, Ossessione
- 18 Raf, Ora e per sempre
- 19 Malika Ayane, Animali notturni
- 20 Enrico Nigiotti, Ogni volta che non so volare
- 21 Maria Antonietta & Colombre, La felicità e basta
- 22 Michele Bravi, Prima o poi
- 23 Francesco Renga, Il meglio di me
- 24 Patty Pravo, Opera
- 25 Chiello, Ti penso sempre
- 26 Elettra Lamborghini, Voilà
- 27 Dargen D’Amico, Ai Ai
- 28 Leo Gassmann, Naturale
- 29 Mara Sattei, Le cose che non sai di me
- 30 Eddie Brock, Avvoltoi