Sanremo 2025, vince Olly, Lucio Corsi secondo a sorpresa – La classifica finale del Festival

La posizione di tutti i 29 artisti in gara nella 75esima edizione. Il cantante genovese ha vinto per lo 0,4% grazie al televoto

Olly ha vinto il 75esimo Festival di Sanremo davanti a Lucio Corsi e Brunori Sas. A chiudere la top 5 Fedez e Simone Cristicchi. Dopo cinque giorni di musica e centinaia di artisti, si spengono le luci all’Ariston. Non senza polemiche, vista l’esclusione dalla top 5 di big come Achille Lauro e Giorgia, che alla vigilia della kermesse (e francamente fino all’ultima serata) erano tra i favoriti. Le tre giurie – Sala Stampa, Radio e Televoto – hanno espresso il loro voto per due volte. Una prima volta per stilare la classifica per certi versi controversa – con nomi celebri come Clara, Rkomi e Tony Effe in fondo alla classifica. Una seconda per decretare l’ordine definitivo dei primi cinque. E incoronare Olly come il nuovo re di Sanremo e detentore del Leone d’Oro. Sul palco dell’Ariston Brunori Sas ha ritirato il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo con L’albero delle noci. Il premio per la miglior composizione musicale, così come il premio Sala Stampa “Lucio Dalla”, è andato a Simone Cristicchi per Quando sarai piccola. Il premio della critica Mia Martini, invece, è andato a Volevo essere un duro di Lucio Corsi.

La gioia di Olly: «È assurdo ma è successo»

«Ciao a casa, ciao ma’, ciao pa’, è assurdo ma è successo». Con queste parole, e con le lacrime agli occhi, Olly ha festeggiato la vittoria del 75esimo Festival di Sanremo. «Non so cosa dire, è una di quelle cose che sembra non sia vero quando capita. Sembro preso male ma in realtà sono molto contento, grandi, grazie». Si è poi rivolto a Lucio Corsi, secondo classificato, facendogli i complimenti: «Grande Lucio, sei un cantautore potentissimo. Davvero potentissimo». Ha poi, come tradizione, ripreso il microfono in mano per cantare un’ultima volta dal palco dell’Ariston la sua Balorda nostalgia, che gli ha consegnato il Leone d’Oro.

La vittoria di Olly solo per 0,4%, decisivo il televoto

La vittoria di Olly su Lucio Corsi è stata una questione di centesimi di percentuale. Il voto totale è andato per il 23,8% al cantante genovese e per il 23,4% all’artista toscano: una differenza di 0,4%. Non distante Brunori Sas (20,3%), che ha chiuso terzo. Più lontani invece Fedez (17,7%) e Simone Cristicchi (14,8%). Come pronosticabile, a sancire il trionfo di Olly è stato il televoto, che lo ha premiato con il 31% contro il 25,7% per Lucio Corsi e il 20,5% di Fedez. Sorprende il 6% di voto pubblico a Simone Cristicchi, dopo che le sue performance erano state accolte fin dalla prima serata con commozione e standing ovation. Le giurie Stampa e Radio hanno invece premiato Brunori Sas, che ha ricevuto il 24% delle preferenze contro le 23,5% di Cristicchi e il 21% di Lucio Corsi. Il cantautore toscano, insomma, risulta nella top 3 in tutte le categorie di voto.

La classifica finale

