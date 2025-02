Sanremo 2025, Lucio Corsi vince il premio della critica Mia Martini. Conti si confonde e lo assegna a Cristicchi – Il video

Il riconoscimento per il brano «Volevo essere un duro» dell'artista toscano

Lucio Corsi, con il brano Volevo essere un duro, vince il Premio della critica Mia Martini. Ma Carlo Conti si sbaglia e confonde il premio “Mia Martini” con quello “Lucio Dalla”, che è andato invece a Simone Cristicchi. Sia nella prima che nella seconda serata della kermesse canora, Corsi si è posizionato nella cinquina dei preferiti. Mentre ieri – venerdì, 14 febbraio – l’artista toscano insieme a Topo Gigio con Nel blu, dipinto di blu di Domenico Modugno ha guadagnato il secondo posto, dopo Giorgia e Annalisa, vincitrici della serata delle cover. Corsi è cresciuto tra il mito dei Blues Brothers e dei Genesis e ha deciso di intraprendere la carriera musicale una volta trasferitosi a Milano. Nel 2017 è uscito il primo album in studio, Bestiario musicale, a cui seguono Cosa faremo da grandi? nel 2020 e La gente che sogna nel 2023. Negli ultimi mesi ha firmato il singolo Tu sei il mattino, che compare nella colonna sonora della terza stagione di Vita da Carlo di Verdone, serie in cui lo stesso cantante compare nei panni di sé stesso.

Gli altri premi

Il premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo è andato a Brunori Sas per il brano l’albero delle noci. Mentre il riconoscimento “Giancarlo Bigazzi” per il miglior componimento musicale è di Simone Cristicchi e la sua canzone Quando sarai piccola. Standing ovation per Giorgia – che si emoziona sul palco dell’Ariston – a cui è invece andato il Premio Tim.

Lo speciale Sanremo 2025

I testi delle canzoni

