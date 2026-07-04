Ultime notizie Caldo recordDonald TrumpFentanylMondiali 2026Papa Leone XIVUcraina
CULTURA & SPETTACOLOMusicaRomaUltimo

Cremonini: «Ultimo? L’ultimo erede della tradizione musicale italiana»

04 Luglio 2026 - 19:19 Alba Romano
Cesare Cremonini e Ultimo
Cesare Cremonini e Ultimo
Il cantautore bolognese sui social elogia Nicòlò Moriconi (vero nome di Ultimo) e ammette: «All'inizio non lo capivo»
Google Preferred Site

«Complimenti Nic, Ultimo. Stasera prenditi tutto, te lo meriti». Così Cesare Cremonini sui social fa il suo personale in bocca al lupo a Ultimo, a poche ore dell’inizio del concerto dei record. A Tor Vergata sono attese 250mila persone, gli organizzatori fanno sapere che alle 19, a due ore dall’inizio dell’evento, ha già passato i controlli il 70% dei fan accorsi a Roma. E molti di loro sono arrivati addirittura giorni fa, accampandosi nell’area del parco che ospiterà il concerto.

«Conosco Nic da alcuni anni – ha scritto Cremonini – e il motivo per cui ho legato con lui nonostante le differenze di età e provenienza artistica, è che dal primo istante in cui abbiamo parlato mi è apparso diverso da tutto e tutti. Dove stia questa unicità sfugge a molti che cercano di raccontarlo e spiegarlo e secondo me i giudizi filtrati attraverso i paragoni con altri grandi ‘capi popolo’ della musica italiana sono fuori luogo e per certi versi imbarazzanti».

Cremonini ha anche ammesso di non aver inizialmente capito il linguaggio di Ultimo. Poi, spiega, «ho compreso che il suo grande merito è proprio quello di aver avuto il coraggio di essere sé stesso, riportando al vertice un tipo di musica italiana già radicata nella nostra cultura musicale, di cui un enorme bacino di pubblico è rimasta orfana in questo periodo storico dominato da generi importati dall’America o canzoni che passano di mano in mano per nutrire una industria discografica da cui Nic si è sempre distaccato».

Ti potrebbe interessare

Il significato del nome “Ultimo”

Nel suo messaggio social, Cesare Cremonini azzarda una ipotesi: «Forse “Ultimo” significa proprio questo: l’ULTIMO erede di una Roma che fu sala parto di canzoni eterne che tutti consociamo e che molti di noi, anche se qualcuno se ne è dimenticato, abbiamo amato e cantato. In una versione ovviamente aggiornata e per fortuna ancora viva. Forse è per questo che mi piace. Perché in fondo – conclude – siamo TUTTI, gli ultimi eredi di qualcosa che non vogliamo scompaia».

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Cosa c’è nei nuovi palinsesti Rai, le novità (poche) e le conferme. Svolta per Salvo Sottile, un programma a Sal Da Vinci e Brumotti: cosa manca

2.

«Sospendete Temptation Island», l’esposto per fermare le nuove puntate. L’attacco sui contratti dal Codacons dopo lo scandalo di Sara e Gabriele

3.

Toni Servillo preoccupato da Vannacci, quel ritorno «aggressivo e ignorante: pensavo fosse sepolto». Lo sfogo al giornale tedesco: «Così l’Ue sarà divorata»

4.

Cara Delevingne e Amber Heard, perché Johnny Depp «era impazzito» per colpa loro. La voce su Musk e la confessione: «C’è stato qualcosa»

5.

L’esordio di Delia: «Al concerto del Primo Maggio ho peccato di ingenuità. ‘Al mio paese’? Non è una canzone sui problemi del Meridione». L’intervista

leggi anche
Loredana Bertè
CULTURA & SPETTACOLO

Loredana Bertè si arrende al caldo, i medici dietro al concerto annullato: «Vi scrivo io perché non voglio versioni distorte»

Di Giulia Norvegno
Ligabue record di spettatori nel 2025
CULTURA & SPETTACOLO

Boom di concerti nel 2025: Ligabue, Pezzali e Pinguini Tattici Nucleari in vetta. Sport e teatro crescono, mentre il cinema regge solo grazie a Zalone

Di Roberta Brodini
ultimo
CULTURA & SPETTACOLO

Il caldo record rivoluziona il concerto di Ultimo: per la prima volta sì a borracce e bottigliette. E l’acqua sarà gratis

Di Francesca Milano