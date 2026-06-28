Eros Ramazzotti costretto a fermarsi, l’annuncio ai fan sui social: «A metà luglio dovrò operarmi di nuovo»

Il cantautore ha spiegato su Instagram che nelle prossime settimane si concederà un periodo di riposo prima dell'operazione alle corde vocali. Già nel 2019 si era sottoposto a un simile intervento

Stop forzato per Eros Ramazzotti. Dopo aver portato a termine il tour negli stadi con l’ultima data di ieri, sabato 27 giugno, il cantautore è costretto a fermarsi per affrontare un nuovo intervento alle corde vocali, in programma a metà luglio. Ad annunciarlo è stato lo stesso artista attraverso un messaggio pubblicato su Instagram, dove ha rassicurato i fan e spiegato che nelle prossime settimane si concederà un periodo di riposo prima dell’operazione.

Il messaggio sui social

«Purtroppo oggi ho avuto questa notizia, ma non mollo. A metà luglio dovrò rifare l’operazione alle corde vocali. Grazie per l’affetto, ora mi riposo», ha scritto il cantante sui social. Nelle prossime settimane, l’artista osserverà quindi un periodo di stop per prepararsi all’intervento, con la speranza di poter tornare al più presto a esibirsi dal vivo e riprendere la sua attività artistica.

L’intervento del 2019

Già nel 2019 il cantante era stato costretto a sospendere i concerti per circa due mesi per sottoporsi a un intervento dovuto a un ispessimento delle corde vocali. In quell’occasione, lo stop aveva comportato anche l’annullamento delle date americane del Vita ce n’è World Tour.

Foto copertina: ANSA/JUANJO MARTIN | Eros Ramazzotti durante il suo concerto a Madrid, 4 maggio 2026