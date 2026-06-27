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Loredana Bertè si arrende al caldo, i medici dietro al concerto annullato: «Vi scrivo io perché non voglio versioni distorte»

27 Giugno 2026 - 09:26 Giulia Norvegno
Loredana Bertè
Loredana Bertè
L'annuncio della cantante che sarebbe dovuta salire sul palco di Bergamo domenica 28 giugno. La data cancellata per il caldo record
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Anche Loredana Bertè ha alzato bandiera bianca davanti alla cappa rovente che sta avvolgendo l’Italia in questo finale di giugno. La cantante ha cancellato la tappa del 28 giugno a Bergamo, prevista nell’ambito del suo Summer Tour 2026. A dare la notizia è stata lei stessa con un messaggio diffuso sui suoi profili social. Una decisione sofferta, che la 75enne ha voluto comunicare in prima persona per evitare che la vicenda venisse raccontata in maniera fuorviante, ha spiegato.

Il messaggio social di Loredana Bertè e il parere dei medici

«Vi scrivo io, direttamente, perché non voglio fraintendimenti né che questa notizia venga raccontata in modo distorto», ha esordito l’artista nel post pubblicato su Instagram. La Bertè ha puntato il dito contro le condizioni meteo eccezionali che stanno mettendo in difficoltà l’Italia intera: «Le temperature di questi giorni sono eccezionali e anomale, di un’intensità che non si registrava da anni». A consigliarle lo stop sono stati il suo staff medico e il management, allineati nel ritenere troppo rischioso salire sul palco con questo clima.

Perché Loredana Bertè ha deciso di fermarsi

A pesare sulla scelta è stato un timore concreto per la sua salute: «Esibirmi in queste condizioni metterebbe concretamente a rischio la mia salute. Di fronte a questo, non si discute», ha scritto la cantante, che ha ammesso di aver vissuto la rinuncia come uno strappo personale.

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«Fermarmi è la cosa più difficile per me che vivo per stare sul palco con voi, ma è anche l’unica scelta seria e responsabile, e la prendo con la massima fermezza», ha aggiunto, sottolineando di aver agito con lucidità nonostante il legame viscerale con il pubblico.

Rimborso biglietti del concerto annullato a Bergamo

In chiusura del messaggio, Bertè si è rivolta direttamente a chi aveva già acquistato il tagliando per la serata, rassicurando i fan sulla procedura per il recupero della spesa. «Avrete tutte le info ufficiali per il rimborso dei biglietti», ha promesso, ringraziando il pubblico per l’affetto e la pazienza dimostrati. Resta da capire se il calendario del Summer Tour 2026 subirà altri ritocchi nei prossimi giorni, considerando che l’ondata di calore che attanaglia la Penisola non sembra destinata ad allentare la presa nell’immediato.

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