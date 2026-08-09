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Fedez, spunta la prima foto di famiglia con il piccolo Edoardo e la fidanzata Giulia Honegger: le vacanze in Sardegna

09 Agosto 2026 - 21:54 Alba Romano
fedez prima foto famiglia
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Il rapper ha condiviso uno scatto che lo ritrae insieme alla compagna e al loro primo figlio, arrivato dopo giorni trascorsi tra ospedale e controlli
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Prima foto di famiglia per Fedez, Giulia Honegger e il piccolo Edoardo Lupo, nato lo scorso 16 luglio all’ospedale San Raffaele di Milano. Il rapper ha condiviso sui social uno scatto che lo ritrae insieme alla compagna e al loro primo figlio, arrivato dopo giorni trascorsi tra ospedale e controlli. La nascita era stata confermata dallo stesso Fedez lo scorso 18 luglio, due giorni dopo il parto, con alcune immagini insieme a Giulia e al neonato e poche parole. «Una gioia così grande», aveva scritto.

Le vacanze in Sardegna di Fedez

La neo-famiglia si trova ora in Sardegna per le vacanze estive. Per l’artista si tratta della terza paternità. Il piccolo Edoardo Lupo è il primogenito nato dall’unione con Giulia Honegger, dopo Leone e Vittoria, avuti dall’ex moglie Chiara Ferragni. L’arrivo del bambino, annunciato pubblicamente ad aprile con un romantico scatto in spiaggia, segna l’inizio di un nuovo capitolo familiare per Fedez, celebrato proprio tra le spiagge sarde a poche settimane dal parto.

A poche settimane dalla nascita, la famiglia si è trasferita in Sardegna per trascorrere l’estate. Per Fedez si tratta della terza paternità: Edoardo Lupo è il primo figlio avuto con Giulia Honegger, dopo Leone e Vittoria, nati dalla precedente relazione con Chiara Ferragni. La gravidanza della compagna era stata resa pubblica dal rapper ad aprile, con una fotografia scattata sulla spiaggia in cui Giulia mostrava il pancione.

La nascita era stata inizialmente mantenuta riservata e la notizia aveva iniziato a circolare il 17 luglio, prima della conferma arrivata direttamente dal rapper il giorno successivo. La nuova immagine dalla Sardegna arriva così a poche settimane dalla nascita di Edoardo e racconta l’inizio di una nuova fase familiare per Fedez.

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