Salmo ricoverato in ospedale a Catania: l’annuncio dopo la bufera sul tumore alla pelle e le creme solari

L'annuncio prima dei due concerti previsti per il 9 e l'11 agosto. L'artista: «Tranquilli, salgo comunque sul palco»

Paura per Salmo a poche ore dall’inizio delle sue tappe siciliane. Il rapper si trova attualmente ricoverato presso il Policlinico San Marco di Catania, dove è stato preso in carico dai medici del pronto soccorso. I motivi dell’accesso in struttura non sono ancora stati resi noti, ma il cantante ha immediatamente tranquillizzato la sua community perché ora sta meglio. I concerti del 9 e dell’11 agosto, quindi, restano regolarmente in calendario, per il momento.

Il tumore della pelle

Nei giorni scorsi Salmo aveva già raccontato sui social di avere avuto una recidiva di un carcinoma basocellulare, un tumore della pelle molto comune che generalmente non produce metastasi a distanza. In quell’occasione il cantante aveva attribuito la propria condizione all’utilizzo di creme solari, sostenendo che le protezioni avessero avuto un effetto negativo. Una tesi che era stata però smentita dalla Sidemast, la Società Italiana di Dermatologia. «È evidente e innegabile che i raggi UV siano cancerogeni e la principale causa di tumori della pelle. Negarlo è mistificazione e follia», aveva scritto la società, spiegando che il problema non è l’esposizione al sole in sé, ma «un’esposizione eccessiva e non protetta, soprattutto nelle ore centrali della giornata».

Confermati i concerti di Salmo

Ora Salmo, nonostante il ricovero, conferma l’intenzione di esibirsi in Sicilia. «Sicilia, io ci sono», ha scritto su Instagram. Il rapper è atteso domenica 9 agosto al Wave Summer Music di Villa Bellini, a Catania, e martedì 11 agosto al Velodromo di Palermo.