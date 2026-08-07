Ultime notizie Caldo recordGiuseppe ConteImmigrazioneIranMalta
CULTURA & SPETTACOLOMusicaRaiSuoni e VisioniTvVideo

Quando Guccini debuttò in tv: il brano Auschwitz al programma di Gaber e Caselli – Il video

07 Agosto 2026 - 11:42 Alba Romano
guccini caselli
guccini caselli
I primi passi a “Diamoci del tu”, programma di varietà della RAI, nel 1967. In quella puntata anche l'esordio di Franco Battiato
Google Preferred Site

«Son morto con altri cento. Son morto ch’ero bambino». Chitarra alla mano uno sbarbato Francesco Guccini canta qualche verso di Auschwitz e partecipa a “Diamoci del tu”, programma di varietà della RAI, trasmesso sul Programma Nazionale (l’attuale Rai 1) nel 1967. Lo show andò in onda per sei puntate, il lunedì sera, ed era condotto da Giorgio Gaber e Caterina Caselli, due tra i protagonisti della musica italiana del periodo.

Quel debutto di Guccini davanti a Caterina Caselli

Tra gli artisti che vi parteciparono Adriano Celentano, Gino Paoli, Ornella Vanoni, Patty Pravo, The Byrds e Françoise Hardy. Nell’ultima puntata fecero il loro debutto televisivo Francesco Guccini e Franco Battiato, allora agli inizi della carriera, ricorda con una chicca su Instagram, l’account Musica alla spina. Un battesimo del fuoco per due modi completamente diversi, ma ugualmente rivoluzionari, di esser cantautori.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Report e il documentario contro la carne finanziato anche dai vegani

2.

Amanda Knox e lo show comico sul delitto di Perugia, l’ira della sorella di Meredith Kercher: «Dolore immenso». Interviene il premier Burnham

3.

«Inizia a versare il vino, amico mio»: l’addio commosso di Vecchioni a Guccini dopo 50 anni di amicizia

4.

Quando Guccini debuttò in tv: il brano Auschwitz al programma di Gaber e Caselli – Il video

5.

Chiara Ferragni contro gli haters: «Sì, sto invecchiando e ingrassando, ma ora amo il mio corpo. Ero ossessionata dal cibo» – Il video