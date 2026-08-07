Quando Guccini debuttò in tv: il brano Auschwitz al programma di Gaber e Caselli – Il video

I primi passi a “Diamoci del tu”, programma di varietà della RAI, nel 1967. In quella puntata anche l'esordio di Franco Battiato

«Son morto con altri cento. Son morto ch’ero bambino». Chitarra alla mano uno sbarbato Francesco Guccini canta qualche verso di Auschwitz e partecipa a “Diamoci del tu”, programma di varietà della RAI, trasmesso sul Programma Nazionale (l’attuale Rai 1) nel 1967. Lo show andò in onda per sei puntate, il lunedì sera, ed era condotto da Giorgio Gaber e Caterina Caselli, due tra i protagonisti della musica italiana del periodo.

Quel debutto di Guccini davanti a Caterina Caselli

Tra gli artisti che vi parteciparono Adriano Celentano, Gino Paoli, Ornella Vanoni, Patty Pravo, The Byrds e Françoise Hardy. Nell’ultima puntata fecero il loro debutto televisivo Francesco Guccini e Franco Battiato, allora agli inizi della carriera, ricorda con una chicca su Instagram, l’account Musica alla spina. Un battesimo del fuoco per due modi completamente diversi, ma ugualmente rivoluzionari, di esser cantautori.

