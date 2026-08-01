Salmo: «Le creme solari mi hanno fatto venire il cancro della pelle» – Il video

Il rapper mostra la cicatrice di un carcinoma causato - a suo dire - dall'uso di creme solari

«Io, come tanti, ho messo le creme solari e il risultato è il cancro della pelle». Salmo rivela di avere un tumore della pelle. In un video pubblicato su TikTok, il rapper sardo, all’anagrafe Maurizio Pisciottu, si è mostrato in primo piano indicando una cicatrice sulla tempia, lasciata dall’intervento con cui gli è stato asportato un carcinoma basocellulare. La lesione, ha raccontato, sarebbe però ricomparsa.

La polemica sulle creme solari

Il racconto personale è stato accompagnato da alcune considerazioni destinate a far discutere. Salmo ha infatti collegato la diagnosi all’utilizzo delle protezioni solari. Senza fare riferimenti diretti, il rapper cita la polemica esplosa nei giorni scorsi dopo un video di Debora Rasio, nutrizionista e specialista in oncologia, secondo la quale una maggiore esposizione al sole proteggerebbe dal melanoma e le creme solari aumenterebbero il rischio di tumori cutanei. Affermazioni duramente contestate dalla Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse, che ha accusato la dottoressa di avere estrapolato alcuni dati ignorando le conclusioni complessive degli studi citati.

Cosa dice l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro

Le considerazioni rilanciate da Salmo non trovano conferma nelle attuali conoscenze scientifiche. Secondo l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, l’esposizione alle radiazioni ultraviolette è la principale causa dei tumori della pelle, compresi il melanoma, il carcinoma squamocellulare e proprio il carcinoma basocellulare. La raccomandazione resta quindi quella di evitare un’eccessiva esposizione, soprattutto nelle ore più calde, utilizzare indumenti protettivi e applicare correttamente le creme solari.

Anche l’Airc chiarisce che i filtri solari autorizzati sono regolamentati e considerati sicuri sulla base delle prove disponibili. Le creme non garantiscono una protezione totale e non devono essere usate per prolungare indiscriminatamente il tempo trascorso al sole, ma, se applicate nella giusta quantità e più volte nel corso della giornata, contribuiscono a ridurre le scottature e il rischio di tumori cutanei. Non esistono invece prove che dimostrino che siano cancerogene.

Che tipo di tumore ha Salmo

Il carcinoma basocellulare è il tumore della pelle più frequente e si sviluppa soprattutto nelle zone maggiormente esposte alla luce solare, come viso, orecchie, collo e cuoio capelluto. Tende a crescere lentamente e solo raramente produce metastasi, ma può ripresentarsi e richiede controlli e trattamenti adeguati. Quando viene individuato e curato precocemente, la guarigione avviene nella grande maggioranza dei casi.