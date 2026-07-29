Temptation Island, in attesa della finale le ricerche online crescono del 1000%: Diamante il più cercato, Danilo tra i più “memati”

Stasera, mercoledì 29 luglio, ultima puntata della stagione 2026: si scoprirà come sono andate le relazioni dei partecipanti

In queste ore l’Italia appare spaccata in due: chi non vuole spoiler e attende con trepidazione la finale di Temptation Island e chi cerca notizie online per avere qualche anticipazione. Le domande non riguardano soltanto il destino delle sette coppie, ma anche i singoli protagonisti, i tentatori e le scene che nelle ultime settimane sono diventate tormentoni sui social.

L’attesa per la finale

La puntata finale andrà in onda questa sera, mercoledì 29 luglio, su Canale 5, ma sarà visibile anche in streaming, e arriva al termine di una tregiorni intensa: la produzione ha infatti deciso di mandare in onda gli ultimi tre episodi in tre giorni consecutivi, incrementando l’interesse del pubblico nelle ultime ore. Il segnale più evidente riguarda la ricerca «Temptation Island diretta», entrata nelle tendenze italiane con un incremento del 1.000% rispetto ai volumi abituali. Nell’ultima puntata si scoprirà che cosa è accaduto alle sette coppie a un mese di distanza dai falò di confronto.

Diamante è il protagonista del momento

A sorpresa, il nome che registra l’impennata più forte nelle ricerche è quello di Diamante, l’ex calciatore entrato nel programma con la fidanzata storica Bernadette. La ricerca «Diamante Temptation Island» ha superato la soglia delle 20mila query nelle ultime 24 ore. A riaccendere l’interesse è stata soprattutto la proposta di matrimonio fatta a Bernadette durante il falò.

Tra le coppie, il gruppo di ricerche più evidente alla vigilia della finale è quello dedicato a Giovanni e Sabrina. La query «Giovanni e Sabrina Temptation Island» ha superato le 5mila ricerche nelle ultime 24 ore, con una crescita dell’800 per cento. Il cluster comprende almeno altre quattro formulazioni collegate alla coppia. Il loro è stato uno dei percorsi più lunghi e tormentati dell’edizione. Sabrina si è avvicinata al single Lory, mentre Giovanni ha stretto un rapporto con la single Elisa. Le richieste di falò, i rifiuti e il confronto finale hanno mantenuto aperta fino alle ultime puntate la domanda sull’esito della relazione.

Lory è il single che incuriosisce di più

Tra i single, il nome che emerge con maggiore chiarezza dalle ricerche è quello di Lory, diminutivo di Lorenzo Ferrari. Google lo inserisce tra le query collegate alla tendenza dedicata a Giovanni e a Temptation Island: un segnale del fatto che l’interesse per il triangolo ha superato quello per la coppia originaria e si è spostato anche sul tentatore. Nessun altro single o single donna compare con la stessa evidenza tra le tendenze rilevate nelle ore precedenti alla finale.

Se Lory è stato molto cercato su Google, Dimitri, il single vicino a Soraya, ha avuto maggiore spazio nelle conversazioni e nei contenuti social.

Un’altra sorpresa riguarda Sara e Gabriele: protagonisti delle prime settimane e usciti anticipatamente dal programma, i due ragazzi non figurano tra le principali impennate delle ore che precedono la finale.

Gli ascolti cresciuti fino al 34%

La crescita nelle ricerche accompagna quella registrata davanti alla televisione. Temptation Island aveva debuttato il 24 giugno con 3 milioni e 569mila spettatori e il 27,6% di share. Già alla terza puntata, l’8 luglio, il programma aveva superato i 4 milioni di spettatori, raggiungendo il 32,3 per cento.

Dopo essere rimasto sopra il 31% nelle puntate del 20 e del 22 luglio, il reality ha ulteriormente accelerato con la maratona finale. Lunedì 27 luglio ha raccolto 4 milioni e 390mila spettatori e il 34,05% di share, indicato da Mediaset come il risultato più alto mai ottenuto dal programma. Martedì 28 luglio ha fatto ancora meglio in valori assoluti, arrivando a 4 milioni e 405mila spettatori con il 34,1 per cento.

Tutti i meme di questa edizione di Temptation Island

Sebbene non esista una classifica ufficiale dei concorrenti più “memati”, è indubbio che alcuni protagonisti abbiano prodotto tormentoni molto più riconoscibili di altri. Il caso più evidente è quello di Cristian e Soraya. La maschera telecomandata di Spiderman comprata da lui e citata dalla fidanzata come esempio delle sue spese inutili ha generato parodie, fotomontaggi e battute fin dalle prime puntate. Cristian è stato trasformato sui social in una sorta di supereroe involontario dell’edizione.

Uno screenshot di un video realizzato con l’AI in cui Cristian è vestito da Spiderman

Un altro protagonista diventato materiale da meme è Danilo. Il suo sorriso, mostrato con insistenza nelle prime puntate e poi improvvisamente scomparso davanti alle immagini della fidanzata Francesca con un single, è diventato un elemento narrativo sfruttato anche dal montaggio del programma. Vanity Fair lo ha definito un «meme vivente», mentre online si sono moltiplicati i confronti tra il Danilo sorridente dell’inizio e quello travolto dalla gelosia.

Anche Rosario è entrato nel repertorio comico del web. Il suo tentativo di orientarsi tra Alessandra, la single Giada e le proprie indecisioni ha prodotto una delle battute più riprese nei reel e nei post dedicati al programma: «Non ti serviva Temptation Island, ti serviva Google Maps».

Altre due protagoniste su cui gli utenti dei social si sono sbizzarriti sono Soraya e Francesca, entrambe prese in giro per il loro trucco durante i falò.

E poi c’è Sabrina, derisa sui social per essere l’unica ragazza ad essere stata rifiutata da un tentatore, il cui ruolo dovrebbe essere proprio quello di corteggiare le concorrenti.

La clausola che vieta gli spoiler

Per contratto, i protagonisti possono mostrarsi sui social, ma non possono raccontare liberamente come sia terminato il loro percorso. Il regolamento del programma prevede infatti obblighi di riservatezza che vietano di anticipare l’esito delle coppie o di diffondere foto, video e dichiarazioni capaci di rivelare ciò che non è ancora andato in onda.