Temptation island e i dubbi sulla “coppia finta”, il caso della live porno di Sara e Gabriele e la produzione che «non sapeva nulla» – Il video

L'attacco di Fabrizio Corona in guerra con Mediaset. Le accuse alla produzione del programma di Maria De Filippi e la reazione della coppia, dopo la scoperta di almeno un video porno caricato su una piattaforma per adulti

Il debutto di Temptation Island 2026 su Canale 5 si è trasformato in poche ore in un potenziale scandalo. Subito dopo la messa in onda della prima puntata, ha iniziato a circolare l’indiscrezione di un video a luci rosse di una delle coppie protagoniste, Sara e Gabriele, 25 anni, fidanzati da circa sette anni. Il materiale, riemerso da una piattaforma per adulti, ha rimesso in discussione la veridicità del loro percorso nel reality condotto da Filippo Bisciglia. Com’è stato possibile che uno possessivo ai limiti della segregazione come lui, si chiedono sui social gli spettatori, abbia partecipato a un video di quel genere con lei? Il sospetto che i due si siano inventati dei ruoli per accaparrarsi un posto nel programma serpeggia tra gli utenti. Mentre non manca chi non esclude che anche la produzione del programma possa aver avuto un ruolo.

Lo scandalo: una diretta a pagamento riemersa dal passato

Non si tratta di un filmato privato finito online per errore né di una clip amatoriale. Quella caricata è una live interattiva a pagamento, costruita sul dialogo continuo con un pubblico che inviava denaro attraverso i token di una piattaforma in cam. Nelle clip, Sara, che nel programma si è presentata come una fidanzata oppressa dall’amore tossico del suo compagno, e Gabriele, sempre sull’orlo di una crisi di nervi se la sua fidanzata sfiorava lo sguardo di un altro, si rivolgerebbero più volte agli spettatori paganti, con frasi del tipo «Show privato che lo facciamo venire tutti insieme: 500 token una bella scop*ta» e «Abbiamo 700 persone che vogliono vederti con una sigaretta». A intercettare per primo la vicenda è stato Fanpage.it, che parla di oltre 546mila visualizzazioni già accumulate sul sito per adulti nel pomeriggio del 25 giugno.

La replica della coppia: «Non siamo una coppia finta»

In serata ieri 25 giugno, i due hanno preso parola con due video diffusi sul profilo Instagram del programma. Gabriele ha provato a chiarire: «Stanno girando video miei e di Sara, video di quattro anni fa: non sapevo stessero ancora girando, quindi qualcuno li ha diffusi. Abbiamo omesso questa cosa alla produzione un po’ per vergogna, un po’ perché non pensavamo fossero ancora in circolo. Ma non vorrei mai che io e Sara passassimo per una coppia finta. Io non sono un attore, quello che ho provato là dentro l’ho provato veramente». Sara, in lacrime, ha aggiunto: «È una sbandata di tantissimo tempo fa, che è stata pubblicata e spiattellata ovunque, che sta mettendo in dubbio una relazione lunghissima. Mi pento di non averne parlato con la produzione da subito. Ma come si può? Non è una cosa di cui vai fiero e ti vanti», sintetizzando la vicenda con un «è stata una cazzata di 48 ore di merda».

La posizione della produzione e i dubbi del pubblico

La produzione del programma di Maria De Filippi ha fatto sapere di non essere stata informata dell’esistenza di quei contenuti, una versione confermata dagli stessi protagonisti, che hanno spiegato di aver scelto di tacere al casting per imbarazzo e perché ritenevano il materiale non più reperibile online. Ma così non sarebbe, visto che più di qualcuno sui social ritiene di essere entrato in possesso del video, richiesto a gran voce da centinaia di utenti. Una situazione che ha fatto sentire «sopraffatta» la coppia di concorrenti al reality.

L’affondo di Fabrizio Corona: «Sono due attori»

Sulla vicenda è intervenuto anche Fabrizio Corona, che su Instagram ha minacciato di pubblicare nuovo materiale riferendosi alla coppia con i cognomi Govoni e Palumbieri, e ha attaccato la trasmissione da record per lo scenario televisivo estivo, capace di superare puntualmente il 30% di share. «Questa coppia ha finto di amarsi, mentre ha fatto dei video per degli utenti?», ha incalzato, bollando Sara e Gabriele come «due attori che fanno finta di parlare di amore». Corona, già denunciato dai vertici Mediaset che gli hanno chiesto almeno 160 miliioni, ha anche diffuso l’audio di una sua fonte secondo cui, in una delle dirette, alla domanda del fidanzato sulla possibilità di un tradimento con un utente chiamato «carino», Sara avrebbe risposto «sì, se è davvero carino sì».