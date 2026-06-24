Federica Sciarelli se ne va: addio a «Chi l’ha visto?». La Rai «cerca un erede» dopo 22 anni: chi può prendere il suo posto

Quella della giornalista è stata la conduzione più lunga per il programma che va in onda dal 1989. Il nodo del contratto in scadenza e i nomi per la conduzione

Il contratto tra Federica Sciarelli e la tv pubblica è in scadenza, e a viale Mazzini si lavora per ridisegnare il futuro della giornalista che da oltre vent’anni guida lo storico programma di Rai 3. La conduttrice sarebbe pronta a lasciare «Chi l’ha visto?», trasmissione che dirige ininterrottamente dal 2004 firmando la conduzione più lunga nella storia del format. A confermare le indiscrezioni circolate nelle ultime ore è stata la stessa azienda con una nota ufficiale, che apre di fatto la corsa alla successione su uno dei titoli più identitari del servizio pubblico.

Cosa dice la nota della Rai sull’addio di Sciarelli

Nel comunicato diffuso da viale Mazzini si legge che «Rai e Federica Sciarelli, in vista dello scadere del contratto che lega la professionista alla tv pubblica, stanno ragionando insieme sul futuro professionale della giornalista e sui possibili progetti che la vedano protagonista nelle prossime stagioni». L’azienda non chiude quindi la porta alla conduttrice, ma lavora a un nuovo collocamento dentro il palinsesto. «Parallelamente», si legge ancora, «sono in corso riflessioni anche su Chi l’ha visto?, programma di cui Sciarelli è da oltre vent’anni il volto di riferimento e centrale nell’offerta del servizio pubblico e su chi potrebbe raccoglierne l’eredità».

Chi condurrà Chi l’ha visto? dopo Sciarelli: i nomi in pole

Sul fronte dei possibili successori, secondo le indiscrezioni riportate da la Repubblica i nomi che circolano con maggiore insistenza sono quelli di Massimo Giletti ed Eleonora Daniele, entrambi volti già consolidati nelle reti di viale Mazzini. Una scelta che avrebbe il peso di un passaggio di consegne delicato: «Chi l’ha visto?» va in onda su Rai 3 dal 30 aprile 1989, quando la conduzione era affidata a Donatella Raffai e Paolo Guzzanti, e da allora è diventato un appuntamento fisso per il pubblico generalista, oltre che uno strumento riconosciuto nelle ricerche di persone scomparse.