Salvo Sottile a “Ore 14”: Milo Infante lascia la Rai per Mediaset. Le altre novità: da De Martino al giallo su Barbara D’Urso

La conduttrice potrebbe approdare al posto di Selvaggia Lucarelli nella giuria di Ballando: tutte le indiscrezioni sui palinsesti autunnali di viale Mazzini

Il pomeriggio di Rai 2 si prepara a una vera e propria rivoluzione. Il valzer dei conduttori di Viale Mazzini regala un colpo di scena clamoroso: Milo Infante lascia la Rai per passare a Mediaset, e la Direzione Approfondimento ha già scelto il suo successore. Sarà Salvo Sottile il nuovo volto e conduttore di “Ore 14”. La notizia, trapelata inizialmente come indiscrezione su AffariItaliani.it, ha trovato la conferma definitiva grazie all’anteprima lanciata dal sito di Davide Maggio.

Il ritorno di Salvo Sottile alla cronaca nera: quando inizia “Ore 14”

Per Salvo Sottile si tratta di un ritorno alle origini, a quel genere di cronaca nera e investigativa che conosce alla perfezione e che lo ha visto, in passato, tra i pionieri di successi storici del piccolo schermo (uno su tutti, la nascita di Quarto Grado su Rete 4). La data del debutto è già segnata in calendario: il nuovo corso di “Ore 14” prenderà il via ufficialmente lunedì 7 settembre, nella tradizionale collocazione del primo pomeriggio di Rai 2.

Non solo daytime: il raddoppio in prima serata con “Ore 14 Sera”

I piani dei vertici Rai per il giornalista siciliano sono decisamente ambiziosi e non si limitano alla striscia quotidiana. La fiducia dell’azienda nel brand si tradurrà in un impegno raddoppiato: è stato confermato “Ore 14 Sera”, lo spin-off del giovedì in prima serata e appuntamenti speciali, che andranno a occupare anche la prima serata del venerdì.

Che fine fa “Far West” su Rai 3? Arriva Antonino Monteleone

Il passaggio di Salvo Sottile nel daytime di Rai 2 ha immediatamente sollevato interrogativi sul futuro di “Far West”, il programma di inchieste giornalistiche che il conduttore ha guidato con successo nell’ultima stagione su Rai 3. I vertici di Viale Mazzini non hanno alcuna intenzione di cancellare la trasmissione, che tornerà regolarmente nei prossimi palinsesti televisivi, ma con un cambio. A sostituire Sottile alla guida di Far West sarà Antonino Monteleone, reduce dall’esperienza di Filorosso al fianco di Adele Grossi. Sarà lui a firmare e condurre la nuova stagione del format d’inchiesta della terza rete.

Le altre indiscrezioni

Secondo quanto apprende l’Adnkronos ci sono altre novità sui palinsesti autunnali che saranno presentati nel corso del Cda Rai in programma domani. Fiorello proseguirà il suo percorso su Radio2, senza escludere “spin off” televisivi nel mattino di Rai2. Stefano De Martino manterrà la conduzione di “Affari Tuoi” almeno fino a Sanremo, e potrebbe tornare anche alla guida di “Step” qualora il programma andasse in onda dopo il festival, come del resto è stato nelle passate stagioni. Ancora giallo sull’approdo di Barbara D’Urso nell’autunno della tv pubblica. Secondo l’agenzia non ci sarebbe un format preciso ma voci sempre più insistenti la indicano in pole nella giuria di “Ballando Con le Stelle”, al posto di Selvaggia Lucarelli, ora impegnata a Mediaset. “Tale e Quale Show”, a quanto apprende l’Adnkronos, verrà anticipato al mercoledì. Domani ai consiglieri verrà presentata una prima bozza dei palinsesti della prossima stagione, in attesa della versione definitiva di cui il Cda sarà chiamato a prendere atto il primo luglio, in una nuova seduta del Cda. Il 3 luglio l’offerta televisiva autunno-inverno della Rai verrà presentata ad Ancona, alla presenza dei direttori e dei talent.