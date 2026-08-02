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Volo per Brindisi in ritardo, c’è anche Al Bano in attesa: «Canta per noi». Perché non ha accettato

02 Agosto 2026 - 14:25 Alba Romano
al bano
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Oltre un'ora e mezza di attesa per diversi passeggeri. Il cantante era diretto in Puglia per un concerto
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Un guasto al sistema interno di comunicazione ha ritardato di circa un’ora e mezza la partenza del volo Ryanair Venezia-Brindisi previsto questa mattina, 4 agosto, alle 10 dall’aeroporto Marco Polo. L’inconveniente, che non ha comportato problemi di sicurezza, è stato risolto dal personale ricorrendo a un piccolo megafono per continuare a fornire le comunicazioni ai passeggeri.

Dove andava Al Bano

A dover prendere quell’aereo, inoltre, c’era un passeggero d’eccezione, Al Bano. L’artista era diretto in Puglia per partecipare all’apertura dei Giochi del Mediterraneo, dove è atteso sul palco per il concerto inaugurale della manifestazione.

La richiesta dei passeggeri

Secondo quanto riporta Il Gazzettino, la presenza del cantante avrebbe alimentato la curiosità dei passeggeri, che hanno iniziato a scherzare sulla possibilità di ascoltare un’esibizione improvvisata sfruttando proprio il megafono utilizzato dall’equipaggio di Ryanair per fornire informazioni. Ma niente da fare, Al Bano ha preferito conservare la voce in vista dell’appuntamento che lo attende alla cerimonia inaugurale dei Giochi.

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