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Ilary Blasi si sposa con Bastian Muller dopo il divorzio con Totti: quando e dove si farà il matrimonio

01 Agosto 2026 - 15:20 Alba Romano
ilary blasi si sposa sebastian muller
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In corso i preparativi per le nozze a Ravello, lungo la Costiera Amalfitana: la storia dietro la scelta di questa location
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Ilary Blasi si prepara a tornare all’altare. Dopo la conclusione definitiva del divorzio da Francesco Totti, arrivata il 6 luglio, la conduttrice è pronta a sposare il compagno Bastian Muller già a settembre. Secondo quanto appreso dall’Agi, la data precisa resta riservata, ma il matrimonio dovrebbe svolgersi in un fine settimana, probabilmente verso la fine dell’estate, nella cornice di Villa Cimbrone a Ravello, una delle location più prestigiose della Costiera Amalfitana.

Perché si sposano a Ravello

La scelta del luogo non sarebbe casuale. Blasi e l’imprenditore tedesco avevano già visitato Ravello nell’ottobre dello scorso anno, soggiornando proprio a Villa Cimbrone e alimentando le prime indiscrezioni su un possibile legame tra la coppia e la struttura. Nei giorni successivi avevano poi condiviso momenti trascorsi tra alcune delle mete più esclusive della zona, tra cui Positano. Per le nozze, secondo le informazioni raccolte, sarebbero già state avviate le preparazioni e organizzati gli alloggi per gli invitati in altre strutture della località.

La proposta di matrimonio a San Valentino

Il matrimonio arriva dopo una relazione iniziata nella fase successiva alla separazione da Totti e diventata ufficiale nel 2023. Il passo decisivo era arrivato lo scorso febbraio, quando Muller aveva chiesto alla conduttrice di sposarlo durante un viaggio a Parigi per San Valentino. Blasi aveva poi mostrato sui social l’anello con diamante ricevuto in dono.

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Il divorzio con Totti

Per la showgirl si apre così una nuova pagina dopo la lunga storia legale con l’ex capitano della Roma, iniziata nel 2022 con l’annuncio della separazione e chiusa con il divorzio definitivo. Parallelamente, il tribunale ha rivisto al ribasso l’assegno mensile versato da Totti per il mantenimento dei tre figli, portandolo da 12.500 a 10.900 euro, alla luce anche della valutazione sull’autonomia economica del primogenito Cristian.

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