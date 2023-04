Divorzio Totti-Blasi, perché il giudice scontenta Ilary e la separazione con addebito in arrivo

I 12.500 euro che Ilary Blasi ha ottenuto dal giudice Simona Rossi nella causa di separazione con Francesco Totti scontentano la conduttrice. I giudici hanno disposto che in favore della showgirl vada la villa all’Eur ma non le spese straordinarie. L’affidamento dei figli resta condiviso. La decisione avrà validità per l’intera durata del processo. E costerà un totale di 30 mila euro all’ex capitano della Roma. I pagamenti per viaggi, svago e cure mediche dei figli saranno divisi al 50%. Mentre le spese per la scuola saranno per il 75% appannaggio del padre. Sulla casa il giudice ha accontentato Blasi. Ma i due figli più grandi potranno alternarsi a vivere tra le due casi. La più piccola invece resterà con la madre. Totti potrà vederla secondo il calendario del tribunale.

L’accordo extragiudiziale mancante

Il giudice ha deciso perché i due non sono riusciti a trovare un accordo extragiudiziale. Totti, spiega oggi Il Messaggero, avrebbe voluto tutta la casa per sé e la possibilità di trascorrere la metà del tempo con tutti i figli. E non voleva pagare nemmeno un euro per il mantenimento. In subordine aveva chiesto di dare un assegno cumulativo di 6 mila euro mensili per i figli. La decisione contraria del tribunale è stata accolta con favore dagli avvocati di Blasi, Alessandro Simeone e Pompilia Rossi. Ma anche l’avvocato Antonio Conte, che rappresenta Totti, sembra essere soddisfatto del risultato dell’udienza. Al momento, si fa notare dalle parti dell’ex giallorosso, Blasi guadagna più di lui con “L’Isola dei Famosi”.

La separazione con l’addebito

Intanto per l’estate si prepara un secondo tempo più interessante per l’istruttoria. Si dovrà infatti cominciare a entrare nel merito delle questioni della separazione. E i due coniugi potranno presentare eventuali prove sui rispettivi tradimenti per ottenere l’addebito. Ma marito e moglie hanno ancora il tempo per trovare un accordo su una separazione consensuale. Magari partendo dalla cifra stabilita nell’udienza. L’addio tra Totti e Blasi venne annunciato nel luglio 2022. Prima c’era stata un’avvisaglia a febbraio ma le voci erano state smentite. Successivamente il numero 10 accusò la moglie di averlo tradito per prima. Lei aveva risposto sostenendo di aver visto «cose che avrebbero rovinato 50 famiglie».

Borsette, Rolex e scarpe

Successivamente erano venute fuori le questioni personali tra i coniugi. Come la sparizione di alcune borsette di Blasi, quelle dei Rolex di Totti e infine ancora delle scarpe della conduttrice. Totti aveva anche negato di aver preso le borse come ripicca per gli orologi. Tutti i tentativi di ottenere una separazione consensuale sono falliti. Per questo ora sarà un tribunale a decidere.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: