Divorzio Totti-Blasi, il giudice dà ragione alla conduttrice: villa all’Eur, custodia dei figli e 12.500 euro al mese

Il giudice civile, nella prima sentenza provvisoria nella causa di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, respinge le richieste dell’ex capitano giallorosso. Alla conduttrice vanno la villa all’Eur, un assegno mensile da 12.500 euro e soprattutto la custodia dei figli. Totti aveva chiesto di poter tenere per sé la casa, dove ora Ilary Blasi vive con i figli, e l’affidamento condiviso dei figli per metà dell’anno. Stando alla sentenza provvisoria, dovrà rispettare il calendario deciso dal tribunale per vedere la figlia più piccola, Isabel, mentre potrà organizzarsi in autonomia gli incontri con i figli più grandi, Cristian e Chanel, che potranno vedere il padre quando vorranno. Alla conduttrice dovrà anche essere versato un assegno mensile di 12.500 per le esigenze dei figli. L’ex bandiera della Roma aveva proposto un assegno da 6mila euro mensili. Alla somma decisa dal giudice dovranno poi essere aggiunte le spese scolastiche, che dovrà coprire fino al 75 per cento del totale. La decisione avrà validità per l’intera durata del processo.

