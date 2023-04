Francesco Totti, la comitiva vip al concerto di Eros Ramazzotti: con lui spunta un membro dei Maneskin (ma non è Damiano) – Il video

Pubblico d’eccezione al concerto di Eros Ramazzotti al PalaEur di Roma di venerdì 7 aprile. A cominciare da Francesco Totti che entusiasta si lancia in una diretta social mentre Ramazzotti si esibisce. Il capitano indugia a lungo sul palco, per poi svelare la sua particolare compagnia per la serata. Quando l’ex capitano della Roma gira lo smartphone, infatti, compaiono alle sue spalle Gigi D’Alessio che sorride con un certo imbarazzo per l’improvvisata dell’amico. E accanto, non meno contenuto del collega cantante, anche un membro dei Maneskin. Ma non si tratta di Damiano, tifosissimo romanista che probabilmente seguirebbe il Capitano in capo al mondo. Lì con Totti e D’Alessio c’è il più timido Thomas Raggi, che accenna un saluto sperando che l’obiettivo distolga presto lo sguardo da sé.

Leggi anche: