Francesco Totti offre 15 mila euro a Ilary Blasi per i figli. Ma si litiga ancora sulla villa all’Eur

Tra dieci giorni il giudice deciderà sull’affidamento dei figli di Francesco Totti ed Ilary Blasi. Mentre l’ex calciatore, scrive il Corriere, ha offerto tra i 12 e i 15 mila euro al mese per il mantenimento di Cristian, Chanel ed Isabel. La showgirl ha già fatto sapere che non vuole il mantenimento. Il capitano della Roma dello scudetto invece sarebbe irritato per le foto dell’ormai ex moglie con il nuovo fidanzato. La sentenza (provvisoria) sull’affido potrebbe arrivare già prima di Pasqua, fa sapere l’edizione romana di Repubblica. E uno dei nodi del contender è la villa all’Eur già casa di famiglia della coppia. Lì per il momento vivono la showgirl con i figli. L’ex capitano della Roma non avrebbe intenzione di far traslocare i ragazzi, ma pare non gradire particolarmente che con loro si trasferisca anche il nuovo compagno di Blasi, Bastian Muller.

La separazione e il divorzio

Totti e Blasi hanno chiesto l’affido condiviso e il giudice è naturalmente propenso a concederlo. A partire dai 12 anni di solito i figli sono però sentiti dal giudice prima della scelta. Il tempo trascorso con ciascuno dei genitori invece farà parte della valutazione sul loro mantenimento. Di solito se uno dei coniugi è più ricco ma il figlio passa più tempo con l’altro genitore si fa versare al primo qualcosa per compensare la spesa per le attività con la progenie. Che di solito riguarda vitto e vestiario. Per quanto riguarda le spese straordinarie, invece, ci sono regolamentazioni all’uopo nei protocolli dei tribunali. Solitamente vengono sostenute al 50% per entrambi i genitori. Ma vanno concordate preventivamente. La casa invece di solito viene assegnata in godimento al genitore presso cui i figli sono collocati stabilmente.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: