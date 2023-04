A Ilary Blasi la supervilla dell’Eur, a Totti il mutuo da pagare per 20 anni. E ora l’ex capitano romanista pensa a un altro trasloco

A lei la casa coniugale, a lui il mutuo pagare per i prossimi 20 anni. Continua così la storia della separazione di una delle coppie più amata d’Italia, secondo le anticipazioni del settimanale Oggi: poco tempo fa Francesco Totti aveva chiesto al giudice di poter tornare a vivere nella mega villa all’Eur che ha lasciato dopo la rottura con Ilary Blasi e di tenere i figli con sé sei mesi all’anno. Ma la giudice Simona Rossi della prima sezione civile del tribunale di Roma ha deciso il collocamento prevalente dei tre ragazzi presso la madre e di conseguenza ha assegnato la casa coniugale alla conduttrice tv. L’ex capitano della Roma aveva lasciato l’abitazione di famiglia la scorsa estate. Tempo dopo era arrivata la notizia del suo trasferimento in una nuova casa con la compagna Noemi Bocchi, dall’altra parte di Roma, a Nord. Con il padre già fuori il tetto coniugale, e la prevalenza da parte del giudice, nelle separazioni che coinvolgono minori, di decisioni che favoriscano la permanenza dei figli nel loro habitat domestico, la giudice Rossi ha valutato più adatto che i tre ragazzi rimanessero nella villa dell’Eur insieme alla madre.

Il mutuo all’ex Capitano, i costi di giardiniere e colf a Ilary

La villa di 1.400 metri quadri, 25 stanze, campi da calcetto e da tennis con spa e parco annessi, è stata acquistata dalla coppia con un muto che al momento è Francesco Totti a pagare e che terminerà di saldare tra circa 20 anni. L’ex Capitano dovrà occuparsi anche del 75% delle spese scolastiche dei figli nei prestigiosi Istituti internazionali dai 20mila ai 40mila euro di tasse annuali. Poi c’è l’assegno di mantenimento per i figli pari a 12.500 volti a coprire le spese quotidiane e non quelle extra come viaggi, visite mediche, vacanze studio, che invece saranno divise a metà. Sulle tasche di Ilary graveranno i costi relativi alla villa: dalle bollette alla manutenzione ordinaria, dal giardiniere alla colf, si parla di circa 7mila euro al mese.

Totti cerca casa (di nuovo)

Dopo il trasferimento nella casa di Roma Nord con Noemi Bocchi, sembrerebbe che Francesco Totti sia pronto per spostarsi di nuovo. Stanco di fare avanti e indietro dall’Eur ,dove sono rimasti i suoi figli, al tetto che ora divide con la compagna, l’ex calciatore starebbe cercando una casa più vicina ai suoi tre ragazzi. Una decisione che se andasse in porto potrebbe rendere le cose più difficile a Bocchi e ai suoi figli, che dovrebbero a quel punto cambiare scuola e abitudini per seguire la madre. Intanto, nell’attesa di una sentenza definitiva di divorzio che potrebbe arrivate nel giro di un anno o anche di più, i legali della coppia potrebbero però sedersi di nuovo al tavolo delle trattative. La separazione al momento giudiziale potrebbe trasformarsi in consensuale se le due parti decidessero per un accordo. In alternativa si arriverebbe a discutere anche di un addebito della separazione, un vero e proprio processo che tramite prove e testimonianze dovrà stabilire chi ha tradito per primo le promesse matrimoniali.

