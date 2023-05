La risposta di Ilary Blasi allo sfratto di Totti: decreto ingiuntivo da 50 mila euro per “La Longarina”

Ieri abbiamo parlato dell’ingiunzione di sfratto nei confronti della società di Ilary Blasi arrivata da Francesco Totti per il centro sportivo “La Longarina”. Oggi entra in scena un decreto ingiuntivo da 50 mila euro per lo stesso centro. A parlarne è l’edizione romana di Repubblica, che racconta che la famiglia della presentatrice ha messo in mora la “Totti Soccer School” dell’ex fantasista della Roma. Il decreto è a favore della società “Asd Longarina”, riconducibile alla sorella maggiore di Ilary. La “Totti Soccer School” non avrebbe saldato alcuni debiti per questo l’Asd di Silvia Blasi si sarebbe rivolta al giudice per ottenere quanto dovuto. Totti ha chiesto di riavere il bene dopo lo scoppio della crisi con Blasi. Poi ha chiesto il pagamento dell’affitto. Accordatogli dal giudice. Ora però dovrà dare i soldi alla sorella di Blasi. E la saga continua.

