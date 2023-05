Francesco Totti caccia Ilary Blasi dalla Longarina: lo sfratto esecutivo dal 30 giugno

Francesco Totti sfratta Ilary Blasi dal centro sportivo de La Longarina. Che è gestito dalla famiglia della conduttrice, a quanto pare senza il consenso del calciatore. L’ordinanza, fa sapere l’edizione romana del Corriere della Sera, sarà operativa dal 30 giugno. Per quel giorno è in programma la visita dell’ufficiale giudiziario. Che si presenterà alla porta del complesso sportivo (che si trova invia di Castel Fusano, a Roma Sud, e comprende la celebre scuola di calcio Totti Soccer School e un’area Padel) per intimare alla società Asd Longarina – che fa capo in particolare a Silvia Blasi, la sorella di Ilary – di abbandonare la struttura. E di restituire il bene al legittimo proprietario. Totti l’aveva acquistata nel 2003 dall’ex giallorosso Angelo Orazi.

La storia della Totti Soccer School

Totti aveva inizialmente affidato la struttura al fratello Riccardo. Una piccola quota, pari al 5%, è intestata ad Angelo Marozzino, cugino di Totti e un tempo molto vicino all’ex capitano giallorosso. Adesso è più dalla parte di Ilary. Poi c’è Ivan Peruch, cognato di Ilary e marito di Silvia. Totti ha chiesto di riavere il bene dopo lo scoppio della crisi con Blasi. Poi ha chiesto il pagamento dell’affitto. Ora si è deciso allo sfratto. Il giudice di Roma ha direttamente emesso l’ordinanza. In un secondo momento si occuperà delle eventuali morosità. Il centro sportivo è stato nominalmente gestito dalla Società Sportiva Dilettantistica Sporting Club Totti. Nel divorzio in gioco c’è la holding di Totti, la NumberTen srl, che possiede immobili per circa 4 milioni di euro e controlla a cascata l’Immobiliare Dieci, l’Immobiliare Ten e l’Immobiliare Acilia.

