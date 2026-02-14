Ultime notizie Festival di SanremoFrancesca AlbaneseJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
CULTURA & SPETTACOLOFrancesco TottiFranciaIlary BlasiMatrimoniParigi

Ilary Blasi stregata a San Valentino, la proposta di matrimonio con vista Tour Eiffel. Ma di mezzo c’è (ancora) Totti…

14 Febbraio 2026 - 21:57 Alba Romano
embed
Ilary Blasi proposta matrimonio
Ilary Blasi proposta matrimonio
L'imprenditore Bastian Müller le ha messo al dito un diamante sfavillante, lei fa capire che non vede l'ora: «Per sempre mio»

Ilary Blasi è pronta per tornare all’altare. Sabato 14 febbraio, proprio nel giorno di San Valentino, Bastian Müller ha stupito la showgirl italiana mettendole al dito un anello con diamanti mozzafiato. Il tutto è avvenuto a Parigi, da una camera con vista Tour Eiffel. È stata Blasi stessa a condividere l’emozionante momento sui suoi social. Lasciando intendere che il dono prezioso sia l’anticamera delle nozze: «My forever Valentine», ha scritto Ilary nella story con cui ha condiviso l’anello ricevuto dall’imprenditore tedesco cui è legata.

Il pressing di Müller per le nozze e la separazione da Totti

Müller per la verità di anelli con diamanti ne ha già regalati a Ilary Blasi, tanto che già a maggio dello scorso anno molti avevano interpretato un dono del genere – offerto in quel caso in barca sul lago di Como – come una proposta di matrimonio. Ora non sembrano davvero esserci più dubbi, anche se per passare dalle intenzioni ai fatti è necessario attendere la formalizzazione del divorzio di Ilary da Francesco Totti, iter “appesantito” dalla battaglia legale in corso tra i due per la separazione. Eppure tra i ben informati si vocifera che le secondo nozze di Ilary con Müller potrebbero svolgersi già l’estate prossima. Dove? Top secret.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Petrecca, il vice Bulbarelli e la «sorpresa di Mattarella alle Olimpiadi». Ora il Colle non ci sta e avvisa Lilli Gruber: «Mai intervenuti sulla Rai»

2.

Com’è morto James Van der Beek, gli ultimi giorni e le cure sospese. L’incubo sul futuro dei 6 figli: la reazione dei fan alla colletta per bollette e scuola

3.

Il Gabibbo picchiato a Milano, l’aggressione per strada mai successa prima: la reazione del ragazzo infastidito – Il video

4.

L’ipotesi omicidio nella morte di Kurt Cobain e le teorie del complotto su Courtney Love

5.

Lucio Presta e Stefano De Martino: «Non saluto i traditori»

leggi anche
totti-ilary-blasi-analisi-situazione-finanziaria
CULTURA & SPETTACOLO

Quanto deve pagare Totti per il mantenimento di Blasi e dei figli? La parola torna al tribunale: al vaglio proprietà e conti correnti dei due ex coniugi

Di Ugo Milano
francesco totti ilary blasi scarpe rolex
CULTURA & SPETTACOLO

È ancora scontro tra Ilary Blasi e Totti: la conduttrice denuncia l’ex marito per il soffitto crollato alla villa all’Eur

Di Alba Romano
francesco totti ilary blasi
ATTUALITÀ

«Ma sei impazzito???», il messaggio di Ilary Blasi a Totti dietro la denuncia sulla figlia. La foto dalla chat: come Ilary aveva in rubrica Francesco

Di Ugo Milano