Ilary Blasi stregata a San Valentino, la proposta di matrimonio con vista Tour Eiffel. Ma di mezzo c’è (ancora) Totti…

L'imprenditore Bastian Müller le ha messo al dito un diamante sfavillante, lei fa capire che non vede l'ora: «Per sempre mio»

Ilary Blasi è pronta per tornare all’altare. Sabato 14 febbraio, proprio nel giorno di San Valentino, Bastian Müller ha stupito la showgirl italiana mettendole al dito un anello con diamanti mozzafiato. Il tutto è avvenuto a Parigi, da una camera con vista Tour Eiffel. È stata Blasi stessa a condividere l’emozionante momento sui suoi social. Lasciando intendere che il dono prezioso sia l’anticamera delle nozze: «My forever Valentine», ha scritto Ilary nella story con cui ha condiviso l’anello ricevuto dall’imprenditore tedesco cui è legata.

Il pressing di Müller per le nozze e la separazione da Totti

Müller per la verità di anelli con diamanti ne ha già regalati a Ilary Blasi, tanto che già a maggio dello scorso anno molti avevano interpretato un dono del genere – offerto in quel caso in barca sul lago di Como – come una proposta di matrimonio. Ora non sembrano davvero esserci più dubbi, anche se per passare dalle intenzioni ai fatti è necessario attendere la formalizzazione del divorzio di Ilary da Francesco Totti, iter “appesantito” dalla battaglia legale in corso tra i due per la separazione. Eppure tra i ben informati si vocifera che le secondo nozze di Ilary con Müller potrebbero svolgersi già l’estate prossima. Dove? Top secret.