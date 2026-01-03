È ancora scontro tra Ilary Blasi e Totti: la conduttrice denuncia l’ex marito per il soffitto crollato alla villa all’Eur

La conduttrice ha chiesto all’ex marito di occuparsi della manutenzione urgente dell’immobile

Un soffitto crollato e una villa al centro dell’ennesima battaglia legale. La storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi, già segnata da separazione e continui gossip, Rolex contesi e indagini, si arricchisce di un nuovo capitolo all’Eur. La conduttrice ha chiesto all’ex marito di occuparsi della manutenzione urgente dell’immobile. Secondo le decisioni del tribunale, la responsabilità dei lavori spetterebbe proprio a lui. Di fronte all’assenza di risposte, Blasi ha depositato un provvedimento d’urgenza, aprendo un nuovo fronte legale. La contesa tra i due ormai va avanti da anni e su più piani. Si parte dai temi patrimoniali e di mantenimento dei figli, passa per la saga dei Rolex e arriva al terreno più delicato, il penale.

L’indagine per abbandono

Totti e la compagna Noemi Bocchi, infatti, sono indagati per ipotesi di abbandono di minore, ma la procura di Roma ha chiesto l’archiviazione. Ora la palla passa al gip della Capitale, chiamato a decidere se archiviare il caso, rinviare a giudizio o ordinare accertamenti supplementari. Intanto, la villa dell’Eur torna a essere il simbolo della separazione, teatro di una disputa che unisce vecchi e nuovi contenziosi.