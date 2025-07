Pier Silvio Berlusconi: «I reality di Leotta e Blasi? I più brutti che abbia mai visto. Ho avuto brividi e rabbia». Tutte le novità a Mediaset

L'amministratore delegato presenta i nuovi palinsesti. Simona Ventura alla conduzione del GF. Merlino sostituita da Nuzzi a Pomeriggio Cinque. E su Giambruno: «Presto potrà tornare in onda»

La Talpa (condotta da Diletta Leotta) e The Couple (Ilary Blasi) «non mi sono piaciuti per niente, sono due dei prodotti più brutti che abbia mai visto, sono venuti male. Non sono fatti da noi, ma abbiamo comunque sbagliato». Queste le parole di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe, nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset. «Quando li guardavo ho avuto i brividi, la rabbia e i nervi e poi avete visto come è finita», ha dichiarato. Anche se prodotti di questo genere, spiega, non spariranno da Mediaset: «Credo che siano un genere tv assolutamente non alla fine, anzi penso che abbiano ancora tantissimo da dire, ma ci sono prodotti fatti bene e prodotti fatti male».

Le mani di Pier Silvio sul Grande Fratello: il ritorno di Simona Ventura

Tra le novità dei palinsesti c’è il ritorno di Simona Ventura che condurrà il Grande Fratello in prima serata su Canale 5, nella sua versione originale, senza persone famose. «Noi vogliamo che duri 100 giorni, non di più, e che racconti delle storie vere, bisogna mettere persone che hanno qualcosa da dire, vorremmo che avesse del glam, inteso come bellezza, e vorremmo che il numero dei concorrenti fosse il minimo possibile così il pubblico si può affezionare. E’ un prodotto di Endemol – ha sottolineato Pier Silvio Berlusconi – e ci dobbiamo sedere a un tavolo: ho detto come lo vorremmo noi e faremo in modo che sia così».

«Andrea Giambruno presto potrà tornare in onda»

Infine Berlusconi su Andrea Giambruno ha detto: «Penso che presto dovrà e potrà tornare in onda in qualcosa che già esiste, probabilmente il tg, è un bravo giornalista, cosa ha fatto?». Tra le novità informative Nicola Porro, che sulla scia di Bruno Vespa andrà in onda dal lunedì al venerdì, dopo il Tg4 delle 19. Il nuovo format si chiamerà Dieci Minuti. «Ci siamo liberamente ispirati a Cinque Minuti – sorride Pier Silvio Berlusconi -, saluto Vespa che non ne sa niente, non ce ne voglia. Loro fanno cinque minuti su Rai1, noi dieci su Rete4». Su Rete4 in autunno andrà in onda Giganti, sei puntate condotte e scritte da Toni Capuozzo, con la narrazione di Roberto Burchielli, dei biopic su personaggi che hanno fatto la storia, da Wojtyla a JFK. E debutterà infine Realpolitik, condotto da Tommaso Labate, firma politica del Corriere della Sera.

Cambia Pomeriggio 5: Myrta Merlino sostituita da Nuzzi

Rivoluzione (di nuovo) a Pomeriggio 5: al posto di Myrta Merlino arriva Gianluigi Nuzzi (che condurrà mantenendo il timone anche la trasmissione Quarto Grado). Merlino, in attesa di un nuovo progetto verrà utilizzata come ospite nei tanti talk di Rete4.